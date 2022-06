Nie żyje Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej

czytaj dalej

Ukraińcy odpierają rosyjski atak od 114 dni. Rosja przewozi rodziny wojskowych do okupowanych miejscowości na Ukrainie, między innymi do Chersonia - powiadomiła wiceminister obrony Hanna Malar. Rosjanie zajmują mieszkania osób, które "uciekły, by ratować swoje życie". W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.