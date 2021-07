Pani Sylwii lekarze wycięli ogromnego guza. "Zatańczyć walca z mężem - to moje marzenie"

Implant w technologii 3D

- Głównym problemem przy tego rozmiaru nowotworach jest ryzyko krwawienia okołooperacyjnego. Sama rozległość rany i wycięcie takich monstrualnych rozmiarów guza wiąże się z ryzykiem wstrząsu okołooperacyjnego i nie wszystko można wtedy przewidzieć. Należy wykonać ogromny, ciężki, kostny zabieg z odcięciem połowy miednicy i kości krzyżowej, a jednocześnie trzeba to zrobić bardzo delikatnie, żeby nie uszkodzić naczyń krwionośnych, nie uszkodzić struktur naczyniowo-nerwowych i wykonać tę procedurę bezpiecznie dla pacjentki. To się udało, również dzięki temu, że mogliśmy w błyskawiczny sposób po usunięciu nowotworu zespolić miednicę, spiąć ją implantem wykonanym w technologii 3D i stabilnie go osadzić, co również działa przeciwwstrząsowo - opowiada profesor Kortych.

"Dla mojego doktora kochanego brakuje mi słów"

Pacjentka ma być jutro pionizowana. Czeka ją długa rehabilitacja, po której ma szansę na powrót do pełnej sprawności. - Zatańczyć walca z moim mężem - to jest moje największe marzenie. Uwielbiamy walc. Od naszego poznania się aż do teraz każdą zabawę, każde spotkanie rodzinne zaczynamy od zatańczenia walca - wymienia pani Sylwia.. - A potem powrót do pracy, którą uwielbiam. Jestem zwykłą sprzedawczynią w naszej wsi, ale kontakt z ludźmi to mój priorytet, ludzie mnie lubią, ja lubię ich, przychodzili do mnie bardzo chętnie. Także walc, powrót do pracy, spacer z mężem i moimi chłopakami. Mam dwóch synów dorosłych, oni naprawdę o tym marzą żeby mnie wziąć pod ramię i pójść na spacer w niedzielę. Niedługi, ale rodzinny, nasz.