Katowice Z nożem i w masce karnawałowej napadł na sklep. Jest wyrok Oprac. Svitlana Kucherenko |

Napad na sklep spożywczy w Częstochowie Źródło wideo: Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ Źródło zdj. gł.: Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ

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Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał oskarżonego Adriana D. za rozbój z użyciem noża na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd nakazał mu też naprawienie szkód oraz nałożył 500 złotych grzywny za posiadanie narkotyku.

W wydanym wyroku sąd uznał, że Adrian D. nie wziął zakładnika, o co także oskarżał go prokurator. W mowie końcowej domagał się 6 lat pobawienia wolności.

- Decyzję dotyczącą zaskarżenia wyroku prokurator podejmie po zapoznaniu się z jego pisemnym uzasadnieniem, o co wystąpił - poinformował w środę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prokurator Tomasz Ozimek.

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Napadł na sklep i zażądał pieniędzy

Adrian D. 6 czerwca 2026 roku wszedł do sklepu przy ul. Szymanowskiego w centrum Częstochowy w masce karnawałowej. Przyłożył klientowi nóż do szyi, a od kasjerki zażądał pieniędzy. Gdy odmówiła, próbował zabrać pieniądze z kasy, lecz nie udało mu się otworzyć kasetki. Wtedy ukradł cztery butelki wódki i uciekł.

W masce karnawałowej napad na sklep spożywczy w Częstochowie Źródło zdjęcia: Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ

Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali Adriana D. W jego mieszkaniu znaleźli 0,65 grama klofedronu. W śledztwie ustalono, że podczas zdarzenia znajdował się pod wpływem narkotyków i alkoholu.

31-latek został zatrzymany w okolicy Nowowiejskiego Źródło zdjęcia: KMP w Częstochowie

Przyznał się

Przesłuchany przez prokuratora Adrian D. przyznał się do popełnienia przestępstw i wyjaśnił, że nie chciał nikomu zrobić krzywdy, a jedynie nastraszyć pokrzywdzonych.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna był w przeszłości karany za znęcanie się nad osobą najbliższą.