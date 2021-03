Tłumaczył, że tuż przed wypadkiem zauważył w prawym lusterku "język ognia" i usłyszał wystrzał

Do pięciu lat więzienia grozi 51-letniemu kierowcy, który w lipcu ubiegłego roku - zdaniem prokuratury - doprowadził do katastrofy w ruchu lądowym. Kierowana przez niego ciężarówka uderzyła w tył stojącego w korku autobusu. Na skutek zderzenia dwa auta stanęły w płomieniach. Akt oskarżenia w tej sprawie został już wysłany do sądu.