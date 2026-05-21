Katowice 31-latek zabił mężczyznę byłej partnerki. Jest wyrok sądu Oprac. Svitlana Kucherenko |

"Przemoc to nie jest sprawa prywatna" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragedii doszło 7 czerwca 2025 roku w Kochanowicach na Śląsku. Tego dnia Adam S. przyjechał do domu swojego znajomego, 46-letniego Mariusza R., żeby porozmawiać o jego kontaktach z byłą narzeczoną i ich wspólnym, małoletnim synem.

Rozmowa szybko przerodziła się w kłótnię o opiekę nad dzieckiem. W pewnym momencie Adam S. wyjął z plecaka nóż i zaatakował gospodarza, raniąc go w szyję. Następnie zadzwonił na pogotowie ratunkowe i pojechał do komendy policji w Lublińcu poinformować o zdarzeniu.

Mariusz R. zmarł. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu była kłuto-cięta rana szyi z uszkodzeniem tętnicy.

Przyznał się

31-letni Adam S. nie był w przeszłości karany. Został tymczasowo aresztowany. Prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa. Przyznał się do popełnienia zbrodni i wyjaśnił, że nie wie dlaczego ugodził nożem 46-letniego Mariusza R.

Z uwagi na wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego sprawcy przeprowadzono obserwację sądowo-psychiatryczną w warunkach szpitalnych. Biegli lekarze wydali orzekli, że Adam S. w chwili popełnienia czynu miał zachowaną zdolność rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Prokuratura Rejonowa w Lublińcu w lutym 2026 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia.

21 maja sąd wydał wyrok, w którym skazał oskarżonego na karę 20 lat pozbawienia wolności odbywaną w systemie terapeutycznym. Ponadto orzekł wobec Adama S. zadośćuczynienie na rzecz córki zmarłego w kwocie 100 tysięcy złotych.

Prokuratura chce surowszej kary

Prokuratura zapowiedziała apelację.

- Prokurator, który w mowie końcowej wnosił o wymierzenie kary 30 lat pozbawienia wolności, złoży wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku. Decyzja dotycząca zaskarżenia wyroku zostanie podjęta po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem orzeczenia - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek.

Zarzucane oskarżonemu przestępstwo zabójstwa jest zagrożone karą od 10 do 30 lat albo dożywotniego pozbawiania wolności.

OGLĄDAJ: TVN24