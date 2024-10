czytaj dalej

Kolejne wybory w Polsce i to jeszcze w tym miesiącu - między innymi we Wrocławiu, Szczecinie czy Zielonej Górze. To nie przedterminowe wybory, ale wybory pomysłów, które zrealizują miasta. Ruszają kolejne edycje budżetów obywatelskich. To miliony złotych do wydania. Reporter Łukasz Wieczorek sprawdził, na co najchętniej mieszkańcy oddają głos i jaką siłę ma ten jednej osoby. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.