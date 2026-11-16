Katowice Rodzice słabo się poczuli, 14-latek wezwał pomoc Filip Czekała |

Gdzie szukać wskazówek do montażu czujki dymu i tlenku węgla? Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Cała sytuacja miała miejsce w ubiegłym tygodniu w Chorzowie. - Policjanci z Komisariatu I Policji w Chorzowie pojechali na interwencję do jednego z mieszkań, gdzie 14-letni chłopiec wezwał pomoc dla swoich rodziców. Nastolatek zauważył, że oboje źle się czują, są osłabieni i mają problemy z utrzymaniem równowagi - informuje podkomisarz Magdalena Jurkowska, oficer prasowa chorzowskiej policji.

Chłopiec nie zlekceważył niepokojących objawów i zadzwonił po pomoc. Dzięki jego reakcji wszyscy domownicy opuścili mieszkanie, a na miejsce dotarły służby ratunkowe.

Wysokie stężenie czadu

- Przeprowadzone badania potwierdziły zatrucie czadem. Rodzice oraz ich syn zostali przewiezieni do szpitali - wyjaśnia Jurkowska.

Strażacy sprawdzili budynek, a pomiar wykonany w mieszkaniu wykazał stężenie tlenku węgla na poziomie aż 1100 ppm. Już stężenia rzędu 200 ppm wywołują wyraźne objawy zatrucia, a 50 ppm po kilku godzinach wdychania mogą wywoływać lekki ból głowy i zmęczenie.

Cichy zabójca

- To bardzo niebezpieczne zagrożenie, którego domownicy nie mogli samodzielnie wykryć - podkreśla Jurkowska.

Tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, jest szczególnie groźny, ponieważ nie ma zapachu, barwy ani smaku. Jego obecność jest niewyczuwalna dla człowieka, a zatrucie może nastąpić niepostrzeżenie. Do najczęstszych objawów należą ból i zawroty głowy, nudności, osłabienie, senność oraz zaburzenia równowagi. Właśnie takie sygnały zauważył 14-latek u swoich rodziców.

Policjanci przypominają, że wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego należy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo w naszych domach. Ważne są regularne przeglądy urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz zapewnienie prawidłowej wentylacji pomieszczeń. Warto również zamontować czujnik tlenku węgla, który może odpowiednio wcześnie ostrzec domowników przed niebezpieczeństwem.

- Jeżeli zauważymy u siebie lub innych osób objawy mogące świadczyć o zatruciu czadem, należy natychmiast opuścić zagrożone pomieszczenie, pomóc pozostałym domownikom wydostać się na zewnątrz i zadzwonić pod numer alarmowy 112. Nie wolno wracać do mieszkania, dopóki służby nie potwierdzą, że jest bezpieczne - informuje Jurkowska.

Ta historia pokazuje, że szybka reakcja i zwrócenie uwagi na niepokojące objawy mogą uratować życie. - Warto rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach i uczyć je, jak zachować się w sytuacji niebezpieczeństwa. Nawet najmłodsi powinni wiedzieć, że w razie zagrożenia należy zadzwonić pod numer 112 i poprosić o pomoc - kończy Jurkowska.