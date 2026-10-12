Zderzenie z nieoznakowanym radiowozem. Cztery osoby, w tym trzej policjanci, w szpitalu
Zgłoszenie o wypadku na Strzelców Bytomskich (DK 11) w Bytomiu trafiło do służb tuż przed godziną 10.
- Kierowca Volkswagena wyjechał z ulicy Wojciechowskiego. Nieoznakowany radiowóz na sygnale jechał prosto ulicą Strzelców. Doszło do zderzenia. Do szpitala trafiło trzech policjantów oraz starszy mężczyzna kierujący Volkswagenem. Czynności jeszcze trwają - przekazała nam oficer prasowa policji w Bytomiu podkomisarz Paulina Gnietko.
Nie wiadomo jeszcze, kto odpowiada za spowodowanie wypadku.
Do szpitala nie było konieczne przewiezienie pasażerki Volkswagena.
O wypadku w Bytomiu jako pierwsze poinformowało Radio Piekary.
Źródło: tvn24.pl, Radio Piekary