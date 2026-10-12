Katowice Zderzenie z nieoznakowanym radiowozem. Cztery osoby, w tym trzej policjanci, w szpitalu Mateusz Czajka |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja

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Zgłoszenie o wypadku na Strzelców Bytomskich (DK 11) w Bytomiu trafiło do służb tuż przed godziną 10.

- Kierowca Volkswagena wyjechał z ulicy Wojciechowskiego. Nieoznakowany radiowóz na sygnale jechał prosto ulicą Strzelców. Doszło do zderzenia. Do szpitala trafiło trzech policjantów oraz starszy mężczyzna kierujący Volkswagenem. Czynności jeszcze trwają - przekazała nam oficer prasowa policji w Bytomiu podkomisarz Paulina Gnietko.

Nie wiadomo jeszcze, kto odpowiada za spowodowanie wypadku.

Do szpitala nie było konieczne przewiezienie pasażerki Volkswagena.

O wypadku w Bytomiu jako pierwsze poinformowało Radio Piekary.

Źródło: Google Maps