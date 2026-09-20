Katowice Policja odnalazła zaginionych chłopców z Bytomia Oprac. Mateusz Czajka |

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Funkcjonariusze szukali dwóch chłopców, którzy w sobotę zaginęli w Bytomiu. Jak informowała miejscowa komenda, chodziło o 11-letniego Wojciecha i 10-letniego Tymoteusza. Policjanci apelowali o przekazywanie informacji, które mogłyby przyczynić się do odnalezienia dzieci.

Obaj chłopcy "oddalili się z placówki opiekuńczo-wychowawczej". Pierwszy z wymienionych wyszedł z niej w sobotę około godziny 13:20, drugi około dwie godziny później. Chłopców widziano tego dnia na przystanku autobusowym w dzielnicy Miechowice. Wsiadali tam do autobusu linii 623, który jechał w stronę bytomskiego dworca.

Odnalezieni

Jak przekazała nam podkomisarz Paulina Gnietko, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, funkcjonariusze w czasie poszukiwań otrzymali informację, że chłopcy byli widziani w niedzielę rano w dzielnicy Łagiewniki. W sieci opublikowano ich wizerunek i opis wyglądu. Koło godziny 13 udało się ich znaleźć. Jak podała policja, odnaleziono ich w centrum Bytomia.

"Chłopcy są cali i zdrowi, niebawem powrócą do placówki" - przekazali funkcjonariusze.

Źródło: Google Maps