Chcą nowego województwa. Uchwała przeszła jednogłośnie

Bielsko-Biała stolicą nowego województwa? Tego chcą miejscy radni tej znajdującej się w woj. śląskim miejscowości, postulując utworzenie województwa podbeskidzkiego. Apel do władz państwowych w tej sprawie poparli zarówno radni PiS, jak i KO, podkreślając, że region "jest przecięty granicą województw, co jest kardynalnym błędem ostatniej reformy".

Część mieszkańców Bielska-Białej chce, by Podbeskidzie stało się osobnym województwem. Region leży częściowo w woj. śląskim (Bielsko-Biała, Żywiec, Cieszyń, Ustroń, Wisła itd.), a częściowo w woj. małopolskim (Oświęcim, Andrychów, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska itd.).

Przed reformą administracyjną z 1999 roku, w Bielsku-Białej siedzibę miały władze województwa bielskiego, jednego z 49, zredukowanych później do 16. Podbeskidzie zostało jednak rozdarte między dwa sąsiednie województwa. Dziś niektórzy chcą przywrócenia samorządu, ale pod nową nazwą - województwo podbeskidzkie. Pomysł znalazł zwolenników wśród radnych Bielska-Białej, którzy jednogłośnie poparli apel w tej sprawie "do uprawnionych organów Państwa Polskiego, organów samorządu oraz wszystkich parlamentarzystów z regionu Podbeskidzia".

Powstanie województwo podbeskidzkie?

"Powinno powstać województwo podbeskidzkie, ponieważ region (...) Bielska-Białej jest przecięty granicą województw, co jest kardynalnym błędem ostatniej reformy; utrudnia np. organizację transportu publicznego" - czytamy w uchwale popierającej apel przygotowany przez mieszkańców, poparty zarówno przez radnych Koalicji Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości. W dokumencie czytamy też, że "górski region Bielska-Białej ma odmienną specyfikę społeczno-gospodarczą i przyrodniczą od reszty województwa śląskiego" oraz że "odrębne województwo pozwoli na prowadzenie samodzielnej polityki regionalnej, lepiej odpowiadającej potrzebom regionu".

Według treści apelu nowe województwo miałoby powstać do 2029 roku.

- Dla regionów takich jak Podbeskidzie reforma administracyjna z 1999 roku się nie udała. Bielsko-Biała się rozwija, ale na przykład Opole rozwinęło się przez ostatnie 25 lat kolosalnie. Widać to choćby po tym, jak istotne dla społeczności lokalne jest samostanowienie w zakresie podziału funduszy unijnych - powiedział w rozmowie z tvn24.pl autor petycji Bartłomiej Tkacz.

Dlaczego to właśnie Bielsko-Biała miałaby zostać stolicą nowego województwa? Radni podkreślili w uchwale, że miasto "jest ośrodkiem miejskim przewyższającym wielkościowo mniejsze miasta wojewódzkie" (ma więcej mieszkańców od Opola i niewiele mniej od Kielc), a "w krajowej hierarchii ośrodków osadniczych Bielsko-Biała zaliczona jest do ośrodków regionalnych, na równi z miastami wojewódzkimi, jak np. Kielce, Lublin, Opole".

W maju prezydent informował, że "nie sprzeciwia się" przyjęciu przez radę miejską apelu do władz państwowych w sprawie utworzenia województwa podbeskidzkiego.

"W mojej opinii, uzyskanie przez miasto statusu miasta wojewódzkiego mogłoby umożliwić pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, co z kolei stymulowałoby rozwój miasta jak i całego regionu Podbeskidzia. Bez wątpienia doprowadziłoby to do realizowania nowych inwestycji, programów społecznych, powstania nowych miejsc pracy, a także zwiększyłoby prestiż Bielska-Białej — jako siedziby wojewody i sejmiku województwa" - czytamy w stanowisku prezydenta miasta.