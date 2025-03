O czym świadczy ostra, publiczna wymiana zdań między Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem i J.D. Vance'em? - Ta wymiana zdań pozostanie długo w annałach i dyskusjach - skomentował w programie "Horyzont" w TVN24 gen. Mieczysław Cieniuch. Jak stwierdził, "demokraci czuli większą odpowiedzialność za porządek światowy, politykę światową, natomiast republikanie są bardziej skupieni na tematach wewnętrznych". - Stąd taka retoryka, która w dyplomacji jest rzadko spotykana i w polityce światowej Stany Zjednoczone takiej retoryki do tej pory nie stosowały - zaznaczył. Pytany, czy sama obecność amerykańskiego personelu cywilnego to już jest wielka gwarancja bezpieczeństwa dla Ukrainy, były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wskazał, że "nie jest to ten poziom bezpieczeństwa, o który chodzi Ukrainie". - Inwestorzy mogą w każdej chwili się wycofać i nie będzie miało to pozytywnego wpływu na bezpieczeństwo państwa - powiedział. Generał Cieniuch uznał, że "prezydent Trump prawdopodobnie myśli w kategoriach zysku dla Stanów Zjednoczonych, a większe zyski może uzyskać z Federacją Rosyjską, nie z Ukrainą".