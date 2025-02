Twardoch: Ukraina nie ma szansy wygrać wojny na wyniszczenie z Rosją

Szczepan Twardoch (autor powieści "Null") odniósł się w programie "Bez polityki" w TVN24 GO do wojny w Ukrainie. - W którymś momencie zrozumiałem, że jestem świadkiem tej wojny i to jest moje zadanie jak pisarza. W końcu, po pewnych perypetiach, powstała z tego powieść - wspominał Twardoch. Wyraził przekonanie, że "trzeba rozmawiać z Rosją. - Inaczej tej wojny się nie zakończy, a utrzymując ją na tym poziomie, co teraz, to jest to powolna, ale konsekwentna przegrana Ukrainy - tłumaczył pisarz. Jego zdaniem Ukraina "nie ma szans wygrać wojny na wyniszczenie z Rosją". Wytknął także, że rozmowy z Rosją powinny być prowadzone z pozycji siły, tak jak za czasów administracji Bidena "USA groziła Rosji". - Zamiast takiej rozmowy, mamy przyjacielski reset, rozmowy o biznesie, zniesienie sankcji. To dla mnie coś niezrozumiałego - powiedział Twardoch. Opowiadał także, że na linii frontu "nikt nie wierzy w koniec wojny". - Ten temat dla Ukraińskich żołnierzy nie istnieje - dodał. Przyznał także, że "wojsko ukraińskie nie zaakceptuje rozejmu".