Schudła, by wygrać, posypały się gromy. A gdyby była mężczyzną?

Kluczowe fakty:
- Po zwycięstwie Pauline Ferrand-Prevot w kolarskim wyścigu Tour de France wywiązała się dyskusja na temat ryzyka związanego z nadmierną utratą wagi przez zawodniczkę.
- Część środowiska broniła Francuzki, zarzucając krytykom stosowanie innych kryteriów do oceny podobnych zjawisk w rywalizacji kobiet i mężczyzn.
- W TVN24+ przeanalizowaliśmy to zagadnienie z punktu widzenia fizjologii, w czym pomógł nam kolarski dietetyk Damian Pazikowski, oraz z perspektywy socjologicznej.
Jest 2 sierpnia 2025 roku, Sabaudia we wschodniej Francji. Peleton kobiecego wyścigu Tour de France zmierza w stronę Col de la Madeleine. Na tej alpejskiej przełęczy, jednej z najsłynniejszych na trasie Wielkiej Pętli, zlokalizowana jest meta ósmego etapu.