Wzór na życiowy sukces według Alberta Einsteina w pytaniu z "Milionerów"

We wzorze na życiowy sukces według Alberta Einsteina A = X + Y + Z, gdzie X to praca, Y rozrywka, a Z…? Trzymanie języka za zębami, gorliwa wiara w Boga, wierność małżeńska czy niezaciąganie kredytów? Na to pytanie za 75 tysięcy złotych odpowiadał pan Grzegorz Surma z Czeladzi.