Która mniejszość seksualna jest najliczniejsza? Zaskakujące wyniki brytyjskiego badania

Jest "dużo osób, które znają i kochają osoby LGBT+"

Cytowana przed BBC dr Julia Shaw, psycholog, autorka książki poświęconej zagadnieniu biseksualności, podkreśla, że "frustrujące" jest to, jak często pojęcia to bywa mylnie interpretowane. - To może prowadzić do sytuacji, w których doświadczasz negatywnych komentarzy typu: a co to znaczy? Nie możesz się zdecydować? Nie potrafisz żyć w monogamii? - tłumaczy Shaw. I dodaje: - Biseksualność to prawdziwa orientacja, to nie jest bycie pół gejem, pół hetero.