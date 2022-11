Sprzedał los w Powerball wart 2 miliardy dolarów. Jest teściem znanego sportowca

Premią za sprzedany los w Powerball podzieli się z rodziną

We wtorek 8 listopada rozbito rekordową kumulację w historii amerykańskich loterii. Przez 40 poprzednich losowań nie padła główna nagroda, dzięki czemu kwota wygranej urosła do wysokości 2,04 miliardów dolarów (równowartość ponad 9,5 miliardów złotych). Ale nagrodę pieniężna trafia nie tylko do osoby, która zakupiła los, ale i tej, która go sprzedała. Joe wręczono czek z wypisaną kwotą miliona dolarów (równowartość 4,66 miliona złotych).