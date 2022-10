Próbował przemycić w spodniach trzy pytony birmańskie. Grozi mu do 20 lat więzienia

Mężczyzna z Richmond Hill w stanie Nowy Jork został oskarżony o przemyt trzech pytonów birmańskich przez granicę amerykańsko-kanadyjską. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 20 lat i grzywna w wysokości do 250 tysięcy dolarów.

Mężczyzna, zidentyfikowany jako 36-letni Calvin Bautista, został postawiony w stan oskarżenia w sądzie w Albany we wtorek. Według biura prokuratora dla Północnego Dystryktu Nowego Jorku Bautista przemycał trzy pytony birmańskie w spodniach, jadąc autobusem, który przekraczał granicę amerykańsko-kanadyjską. Dokładnych informacji, jak mężczyzna ukrył węże, służby nie podały, mogłoby to bowiem posłużyć za instruktaż dla potencjalnych naśladowców.

Po postawieniu w stan oskarżenia 36-latek został zwolniony w oczekiwaniu na proces w sądzie okręgowym. Śledztwo w sprawie prowadzi agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych o nazwie US Fish & Wildlife Service, której zadaniem jest ochrona fauny i flory, oraz US Customs and Border Protection, zajmująca się cłem i przestrzeganiem praw związanych z handlem, cłami i przekraczaniem granic. W przypadku udowodnienia zarzutów mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 20 lat i grzywna do 250 tysięcy dolarów.