"Od jutra masz wolne, spocznij!". Włodzimierz Czarzasty pożegnał Cobrę
Kancelaria Sejmu opublikowała w mediach społecznościowych humorystyczne nagranie z udziałem marszałka Włodzimierza Czarzastego i Cobry - jednego z psów Straży Marszałkowskiej - która, jak przekazano, po kilku latach służby "idzie na emeryturę".
- Podanie o przeniesienie w stan spoczynku. Osiem lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych. Nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra, podpisane - mówi Czarzasty do siedzącego po drugiej stronie biurka psa. - Od jutra masz wolne. Spocznij - dodaje.
Na koniec marszałek Sejmu kwituje, że "takiej to dobrze".
Psy Straży Marszałkowskiej
Jak przypomniała sejmowa kancelaria, psy Straży Marszałkowskiej stanowią ważny element systemu ochrony siedziby parlamentu. "Czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich osób w gmachach" kancelarii Sejmu - zaznaczono.
Na ponad dwa tygodnie przed zakończeniem służby przez Cobrę, do Straży Marszałkowskiej dołączył 16-miesięczny owczarek niemiecki Otik.
"Pies ma już za sobą specjalistyczne szkolenie, a przed sobą najważniejsze zadanie - wspólnie ze swoim opiekunem dbać o bezpieczeństwo Sejmu. W jego służbie liczyć się będą doskonały węch, koncentracja, posłuszeństwo i przede wszystkim… zgrany duet z przewodnikiem. Otik dołącza do doświadczonych psich funkcjonariuszy - Heli i Cobry" - przekazała wtedy kancelaria.