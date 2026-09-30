Ciekawostki "Od jutra masz wolne, spocznij!". Włodzimierz Czarzasty pożegnał Cobrę Kamila Grenczyn |

Pies Cobra po ośmiu latach kończy służbę w Straży Marszałkowskiej Źródło wideo: x.com/@KancelariaSejmu Źródło zdj. gł.: x.com/@KancelariaSejmu

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Kancelaria Sejmu opublikowała w mediach społecznościowych humorystyczne nagranie z udziałem marszałka Włodzimierza Czarzastego i Cobry - jednego z psów Straży Marszałkowskiej - która, jak przekazano, po kilku latach służby "idzie na emeryturę".

- Podanie o przeniesienie w stan spoczynku. Osiem lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych. Nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra, podpisane - mówi Czarzasty do siedzącego po drugiej stronie biurka psa. - Od jutra masz wolne. Spocznij - dodaje.

Na koniec marszałek Sejmu kwituje, że "takiej to dobrze".

Cobra idzie na emeryturę! 🐕‍🦺

Decyzję o przejściu w stan spoczynku przypieczętował podpisem Marszałek Sejmu @wlodekczarzasty. 😉

Psy Straży Marszałkowskiej to ważny element systemu ochrony Sejmu. Czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich osób w gmachach pozostających w zarządzie… pic.twitter.com/dKRvHOlKxe — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) September 30, 2026 Rozwiń

Psy Straży Marszałkowskiej

Jak przypomniała sejmowa kancelaria, psy Straży Marszałkowskiej stanowią ważny element systemu ochrony siedziby parlamentu. "Czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich osób w gmachach" kancelarii Sejmu - zaznaczono.

Cobra kończy służbę w Straży Marszałkowskiej Źródło zdjęcia: x.com/@KancelariaSejmu

Na ponad dwa tygodnie przed zakończeniem służby przez Cobrę, do Straży Marszałkowskiej dołączył 16-miesięczny owczarek niemiecki Otik.

"Pies ma już za sobą specjalistyczne szkolenie, a przed sobą najważniejsze zadanie - wspólnie ze swoim opiekunem dbać o bezpieczeństwo Sejmu. W jego służbie liczyć się będą doskonały węch, koncentracja, posłuszeństwo i przede wszystkim… zgrany duet z przewodnikiem. Otik dołącza do doświadczonych psich funkcjonariuszy - Heli i Cobry" - przekazała wtedy kancelaria.

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