Aktor znany z "Riverdale" przyznał się do zabicia matki. Miał planować zamordowanie premiera Kanady

W toku śledztwa ustalono, że jego drugą ofiarą miał być premier Kanady Justin Trudeau. Portal CBC informuje, iż dzień po zabójstwie matki 22-letni wówczas aktor zapakował do samochodu trzy karabiny, amunicję, sprzęt kempingowy, 12 "koktajli Mołotowa" oraz mapę, na której zaznaczył trasę do Rideau Cottage w Ottawie, gdzie znajduje się rezydencja Trudeau. Następnie wyruszył w drogę do kanadyjskiej stolicy. W trakcie jazdy Grantham miał się rozmyślić - zamiast do domu kanadyjskiego premiera pojechał na komisariat w Vancouver, gdzie oddał się w ręce policji.