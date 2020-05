Pytanie w "Milionerach" za 125 tysięcy o "Thorgala" Grzegorza Rosińskiego

"Thorgal" Grzegorza Rosińskiego ukazuje się w oryginale w języku polskim, flamandzkim, angielskim czy francuskim? Na to pytanie za 125 tysięcy złotych odpowiadał w "Milionerach" pan Damian Zieliński z Lublina.

W jakim języku ukazuje się w oryginale "Thorgal" Grzegorza Rosińskiego?

A: polskim B: flamandzkim C: angielskim D: francuskim

Uczestnik poprawnie skojarzył, że "Thorgal" to komiks. Nie wiedział jednak, w jakim języku był oryginalnie napisany. Zastanawiał się głównie między odpowiedzią A: "polskim" oraz C: "angielskim". Pan Damian był ciągle w posiadaniu dwóch kół ratunkowych – pół na pół oraz telefonu do przyjaciela. Postanowił skorzystać z pierwszego.