Ciekawostki Najgorzej oceniane polskie potrawy. Co na podium? Maciej Wacławik |

Jaja są zdrowe, nie należy tylko jeść ich za dużo Źródło wideo: Marzanna Zielińska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Dar1930/Shutterstock

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Taste Atlas regularnie publikuje zestawienia poświęcone potrawom z różnych stron świata. Polska wypada w nich całkiem dobrze. W 2025 roku zajęła bardzo wysokie 11. miejsce w rankingu najlepszych kuchni na świecie. Ale są na naszych stołach dania, które cieszą się mniejszym uznaniem. Te trafiły na listę najgorzej ocenianych polskich potraw.

Opublikowany we wrześniu ranking został opracowany na podstawie ponad 23 tysięcy ocen użytkowników serwisu. 18,2 tys. z nich uznano za wiarygodne - podaje Taste Atlas, pisząc o mechanizmach, które mają ignorować oceny wystawiane przez boty.

Najgorzej oceniane polskie dania

Na szczycie zestawienia najgorzej ocenianych polskich przysmaków znalazł się żymlok. Tradycyjna śląska wędlina z podrobów, miąższu bułki oraz krwi otrzymała notę 2,1 na 5 możliwych punktów. Na drugim miejscu uplasowało się inne danie z krwi, czernina, z oceną 2,5. Podium zamyka kiełbasa parówkowa z oceną 2,7.

Czernina zajęła 2. miejsce wśród najsłabiej ocenianych polskich potraw Źródło zdjęcia: Dar1930/Shutterstock

Czwarte miejsce zajęła śląska sałatka jarzynowa szałot, za nią kolejno uplasowała się sałatka z kukurydzy, moczka (śląska potrawa z piernika), pieczeń z mięsa mielonego, zupa truskawkowa i kartoflanka. Pierwszą dziesiątkę zamyka kolejna śląska potrawa - wodzionka.

Na kolejnych pozycjach znajdziemy tak znane potrawy, jak kutia, zupa jarzynowa, wuzetka, kogel-mogel i kotlet mielony. Na ostatnich figurują przysmaki z oceną 3,9. Wśród nich między innymi takie niedoceniane przysmaki, jak gulasz, rogal świętomarciński, cebularz lubelski, smażona ryba i proziaki.

15 najgorzej ocenianych polskich potrawy w Taste Atlas i ich nota:

1. Żymlok (2,1) 2. Czernina (2,5) 3. Kiełbasa parówkowa (2,7) 4. Szałot (2,8) 5. Sałatka z kukurydzy (2,8) 6. Moczka (2,8) 7. Pieczeń z mięsa mielonego (2,9) 8. Zupa truskawkowa (3,0) 9. Kartoflanka (3,0) 10. Wodzionka (3,0) 11. Flaki po warszawsku (3,0) 12. Flaki (3,1) 13. Kluski z makiem (3,1) 14. Kutia (3,1) 15. Kaszanka (3,2)

Redagowała AZ