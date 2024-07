Nawiedzona wyspa trafiła na sprzedaż. "Widziałem już wystarczająco dużo"

Angielska wyspa na sprzedaż

Phillips kupił wyspę w 2019 roku za 6 milionów funtów (równowartość ok. 30 mln zł) z zamiarem stworzenia na niej hotelu. Zdecydował się jednak na sprzedaż, ponieważ "okoliczności zmieniły się w ciągu ostatnich pięciu lat". Cytowany przez "Independent" biznesmen stwierdził, że szuka nabywcy, który urzeczywistni jego marzenia szybciej, niż on sam byłby w stanie to zrobić.

Cena wyspy Drake'a pozostaje tajemnicą - agencja pośrednicząca w jej sprzedaży nie podała jak dotąd do publicznej wiadomości żadnej kwoty. Sky News podkreśla jednak, że koszty samej renowacji znajdujących się tu zabytkowych obiektów szacuje się na kwotę ok. 25 milionów funtów (ok. 127 mln zł). Portal Plymouth Live podawał z kolei w połowie lipca, że Phillips w 2020 roku szacował, iż koszt rewitalizacji wyspy może wynieść od 17 do 22 mln funtów (ok. 86-112 mln zł).