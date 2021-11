Pytanie w "Milionerach" o meszek lanugo

czytaj dalej

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński na specjalnym posiedzeniu Sejmu poinformował, że bezpośrednio w pasie przy granicy naszego państwa na Białorusi przebywa około 2-4 tysięcy migrantów, którzy będą dążyli w najbliższym czasie do kolejnego szturmu na naszą granicę. Wskazywał też na rolę Rosji w tym kryzysie i na to, że to "próba stałej destabilizacji Europy Środkowo-Wschodniej". Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że sytuacja na granicy z Białorusią to "najpoważniejszy test dla polskich służb od dziesięcioleci".