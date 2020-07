Jak podawany jest lek podczas nebulizacji? Pytanie w "Milionerach" za 20 tysięcy złotych

Podczas nebulizacji lek podawany jest prosto do żyły, w postaci aerozolu, pod skórę czy w formie czopków? Na to pytanie za 20 tysięcy złotych w "Milionerach" odpowiadał pan Marcin Hołubowicz z Sieradza.

Pan Marcin do pytania za 20 tysięcy złotych dotarł bez kół ratunkowych. Dwa z nich wykorzystał podczas czwartego pytania, które dotyczyło języka obcego. Początkowo pan Marcin zadzwonił do przyjaciela, a gdy ten nie pomógł, skorzystał także z rady publiczności. Ta pomogła mu w zaznaczeniu prawidłowej odpowiedzi.

Podczas nebulizacji lek podawany jest:

A: prosto do żyły B: w postaci aerozolu C: pod skórę D: w formie czopków

Początkowo pan Marcin kojarzył nazwę procesu z hiszpańskimi słowami "nubes" – chmury oraz "nieve" – śnieg. To nasunęło mu myśl, że prawidłową odpowiedzią jest B, czyli "w postaci aerozolu". Jednak uczestnik postanowił zmienić zdanie i wybrał odpowiedź C: "pod skórę". Niestety, była to błędna decyzja. Poprawną odpowiedzią na to pytanie jest B: "w postaci aerozolu".