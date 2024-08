Ma 116 lat i właśnie została najstarszą osobą na świecie. Uczciła to mlecznym napojem

Tomiko Itooka najstarszą żyjącą osobą na świecie

Tomiko była najstarszą z trójki rodzeństwa. Jak pisze japoński dziennik "The Asahi Shimbun" w czasach szkolnych grała w siatkówkę. Aktywna pozostawała bardzo długo - Itooka lubiła piesze wyprawy, szczególnie chętnie odwiedzała kapliczki i świątynie. O zamiłowaniu 116-latki do wędrówek pisze też "The Independent". Według gazety Itooka w góry zaczęła wychodzić szczególnie często po śmierci męża w 1979 r., gdy mieszkała w prefekturze Nara. W wieku 70 lat dwukrotnie miała wspiąć się na mierzącą 3067 metrów górę Ontake. Jak podkreślono, zrobiła to w trampkach zamiast w butach trekkingowych. Mając ponad 80 lat dwukrotnie brała udział w pielgrzymce do 33 świątyń w regionie Kansai, a jako stulatka pokonała bez laski długie kamienne schody świątyni Ashiya.