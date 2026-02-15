Logo TVN24
Ze świata

Chińskie zbliżenie. Ukłon w stronę Kanady i Wielkiej Brytanii

Pekin, Chiny
Wizyta Keira Starmera w Chinach
Źródło: Reuters
Kanada i Wielka Brytania zostały objęte jednostronnym ruchem bezwizowym - przekazał chiński resort spraw zagranicznych. Od 17 lutego obywatele obu państw będą mogli podróżować do Chin bez wiz na 30 dni.

"Posiadacze paszportów zwykłych z tych krajów mogą wjeżdżać do Chin bez wizy w celach biznesowych, turystycznych, wizyt u krewnych lub przyjaciół, wymiany lub tranzytu" - przekazało w komunikacie chińskie MSZ.

Fala memów. Nowy trend buntem wobec propagandy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Fala memów. Nowy trend buntem wobec propagandy

Wzmocnienie relacji

Krok ten jest bezpośrednim następstwem styczniowych podróży dyplomatycznych do Pekinu premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera oraz szefa rządu Kanady Marka Carneya. Obaj liderzy wyrazili wówczas wolę wzmocnienia relacji dwustronnych, co zbiega się z ochłodzeniem ich stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.

Władze w Pekinie deklarują, że celem zmian jest "dalsze ułatwianie wymiany międzyludzkiej". Eksperci podkreślają jednak, że rzeczywistą motywacją jest stymulacja spowalniającej gospodarki oraz ożywienie turystyki przyjazdowej, która wciąż nie wróciła do poziomu sprzed pandemii.

Program zniesienia wiz

Program jednostronnego zniesienia wiz, obejmujący już blisko 50 państw, ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku. Odrębnym porozumieniem, wygasającym wcześniej, bo 14 września br., objęci są natomiast obywatele Rosji.

Na liście beneficjentów znajduje się również Polska, której obywatele mogą korzystać z tych udogodnień wjazdowych na identycznych zasadach jak Brytyjczycy czy Francuzi.

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JESSICA LEE

ChinyWielka BrytaniaKanadaWizy
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica