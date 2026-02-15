Chińskie zbliżenie. Ukłon w stronę Kanady i Wielkiej Brytanii

"Posiadacze paszportów zwykłych z tych krajów mogą wjeżdżać do Chin bez wizy w celach biznesowych, turystycznych, wizyt u krewnych lub przyjaciół, wymiany lub tranzytu" - przekazało w komunikacie chińskie MSZ.
Wzmocnienie relacji
Krok ten jest bezpośrednim następstwem styczniowych podróży dyplomatycznych do Pekinu premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera oraz szefa rządu Kanady Marka Carneya. Obaj liderzy wyrazili wówczas wolę wzmocnienia relacji dwustronnych, co zbiega się z ochłodzeniem ich stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.
Władze w Pekinie deklarują, że celem zmian jest "dalsze ułatwianie wymiany międzyludzkiej". Eksperci podkreślają jednak, że rzeczywistą motywacją jest stymulacja spowalniającej gospodarki oraz ożywienie turystyki przyjazdowej, która wciąż nie wróciła do poziomu sprzed pandemii.
Program zniesienia wiz
Program jednostronnego zniesienia wiz, obejmujący już blisko 50 państw, ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku. Odrębnym porozumieniem, wygasającym wcześniej, bo 14 września br., objęci są natomiast obywatele Rosji.
Na liście beneficjentów znajduje się również Polska, której obywatele mogą korzystać z tych udogodnień wjazdowych na identycznych zasadach jak Brytyjczycy czy Francuzi.
Opracowała Paulina Karpińska/kris
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JESSICA LEE