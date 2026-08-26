Płonie imperium najbogatszej kobiety w kraju. "Wojna wróciła do Rosji"

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Emerytka z siatką idzie asfaltową drogą. Nastolatek spieszy się ze wzrokiem wbitym w ekran telefonu. Na pomoście gawędzą wędkarze. Sielska niedziela na rosyjskiej prowincji? Niekoniecznie.

W tle bowiem unoszą się kłęby gęstego dymu, a nad zgliszczami krążą śmigłowce. Nagranie agencji Reuters pokazuje jeden z magazynów Wildberries, rosyjskiego odpowiednika Amazona. A raczej to, co z niego zostało.

Od ponad miesiąca Ukraińcy uderzają już nie tylko w rafinerie i fabryki zbrojeniowe, lecz także w miejsca, w których Rosjanie pracują i z których każdego dnia wyjeżdżają zamawiane przez nich ubrania, kosmetyki czy sprzęt AGD.

- Wojna wróciła do Rosji i coraz brutalniej wdziera się w codzienne życie jej mieszkańców - mówi TVN24+ Masza Makarowa, dziennikarka rosyjskojęzycznego serwisu Vot Tak.

Za płonącymi magazynami kryje się jednak znacznie więcej: brutalna walka polityczna, potężne pieniądze, krwawe porachunki przypominające gangsterską wojnę i najbogatsza kobieta w Rosji.