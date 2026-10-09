Powstała ponad 500 lat temu. Zwalnia 2,5 tysiąca osób

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Royal Mail zamierza zlikwidować 2500 etatów do końca 2027 roku. Cięcia obejmą centralę i stanowiska wspierające działalność brytyjskiego operatora pocztowego. Nie dotyczą listonoszy ani kierowców.

Planowana redukcja w Królewskiej Poczcie obejmie około dwóch procent spośród 131 tysięcy pracowników Royal Mail. Firma chce ograniczyć zatrudnienie poprzez dobrowolne odejścia oraz rezygnacje pracowników.

Zwolnienia w Royal Mail

Operator tłumaczy decyzję konkurencją i malejącym zapotrzebowaniem na dostarczanie listów.

Proponowane zmiany eliminują dublowanie zadań i pozwalają nam dalej inwestować w usługi świadczone naszym klientom - powiedział szef Royal Mail Alistair Cochrane.

Dodał, że redukcje zatrudnienia nie będą łatwe.

- Są jednak ważnym elementem budowania silniejszej, prostszej i gotowej na przyszłość Royal Mail dla naszych klientów i pracowników - podkreślił.

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Związki zawodowe apelują do rządu

Royal Mail prowadzi formalne konsultacje ze związkami zawodowymi Communication Workers Union (CWU) oraz Unite CMA.

CWU ocenił, że mimo zapewnień o braku przymusowych zwolnień zapowiedź cięć to kolejny dowód na to, że firma obniża morale pracowników i nie wywiązuje się ze swoich zadań wobec klientów oraz społeczeństwa.

- Wzywamy rząd, by zmierzył się z rzeczywistością upadającej Royal Mail i podjął interwencję, aby uratować tę narodową instytucję - powiedział BBC Martin Walsh, zastępca sekretarza generalnego CWU.

Z kolei Unite zarzucił Royal Mail, regulatorowi Ofcom i rządowi, że nie rozwiązali poważnych problemów operatora. Wskazał zwłaszcza na silną konkurencję ze strony firm pocztowych opierających działalność na pracy dorywczej. Zdaniem związku cięcia nie poprawią jakości usług.

Opóźnienia w dostarczaniu listów

Royal Mail od lat mierzy się z krytyką polityków i klientów z powodu opóźnień. Firma ma problemy z realizacją celów terminowości doręczeń przesyłek pierwszej i drugiej klasy. W ostatnich latach Ofcom nakładał na nią z tego powodu kary.

W ciągu roku zakończonego w marcu na czas dotarło nieco ponad 75 procent listów pierwszej klasy. Wymagany poziom wynosił 93 procent.

W marcu pracownicy poczty z różnych części Wielkiej Brytanii powiedzieli BBC, że polecano im przenosić lub ukrywać korespondencję przed przełożonymi wyższego szczebla. Miało to stwarzać wrażenie, że firma realizuje cele doręczeń.

W tym roku ponad 100 parlamentarzystów napisało do Ofcom i ministra odpowiedzialnego za biznes. Domagali się działań w sprawie niskiej jakości usług, na którą skarżą się mieszkańcy ich okręgów.

Royal Mail zapowiada, że w ramach planu poprawy działalności zainwestuje 500 milionów funtów w ciągu pięciu lat.

Mniej listów, obowiązek doręczeń pozostaje

Firma wielokrotnie przekonywała, że prawny obowiązek dostarczania listów przez sześć dni w tygodniu pod każdy adres w Wielkiej Brytanii jest przestarzały i wymaga reformy. Argumentowała, że coraz mniej osób wysyła listy.

Royal Mail należy do EP Group czeskiego miliardera Daniela Kretinsky'ego. Akcjonariusze zatwierdzili przejęcie pod koniec kwietnia ubiegłego roku.

Kretinsky wcześniej zapewniał, że dopóki kieruje działalnością operatora, nie zrezygnuje z obowiązku dostarczania listów w całym kraju przez sześć dni w tygodniu. Royal Mail jest odrębną firmą od Post Office, który prowadzi sieć placówek pocztowych.

Za początek Królewskiej Poczty uznaje się rok 1516 i decyzję Henryka VIII, który wtedy to ustanawia urząd Mistrza Pocztowego (następnie Poczmistrza Generalnego).