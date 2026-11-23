Ze świata Nowy wpis Trumpa. Przerobione zdjęcie bez komentarza Oprac. Krzysztof Krzykowski |

Zuber o powrocie Huanga na stanowisko prezesa Nvidii Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Podczas niemal godzinnego wywiadu telefonicznego z CNBC, Trump wprost powiedział, że w niedzielę rozmawiał z zarządem Nvidii i "przekonał" jego członków, by przywrócili byłego szefa na dawne stanowiska. Ocenił, że bez jego interwencji zarząd nie podjąłby tej decyzji.

- Powiem to w ten sposób: przekonałem ich - powiedział prezydent.

Przerobione zdjęcie z Huangiem

Trump w mediach społecznościowych w kilku wpisach komentował decyzję Nvidii o przywróceniu Huanga - m.in. podkreślał, że firma "podjęła słuszną i właściwą decyzję".

W jednym z ostatnich wpisów na swojej platformie amerykański prezydent poszedł krok dalej i opublikował grafikę - przerobione zdjęcie z Huangiem. Trump nie dodał przy tym żadnego komentarza.

Jest to przerobione zdjęcie samego Trumpa, który w asyście agentów Secret Service wznosił w górę zaciśniętą pięść po próbie zamachu na jego życie.

Na opublikowanym teraz zdjęciu zamiast Trumpa jest jednak Huang, który trzyma czerwony biustonosz, a flaga amerykańska została zastąpiona flagą z logiem Nvidii.

Huang wraca zaledwie 11 dni po tym, jak zrezygnował ze stanowiska w obliczu skandalu związanego z jego romansem z Alice Huang - menedżerką podejrzaną o pracę na rzecz służb ChRL i o przemyt zaawansowanych układów Nvidii do Chin na dużą skalę.

Wpis Donalda Trumpa z przerobionym zdjęciem Jensena Huanga Źródło zdjęcia: Truth Social

Trump posts edited image of assassination attempt showing bloody Jensen Huang hoisting red bra after Nvidia return https://t.co/iBQfEG1Uck pic.twitter.com/EAeVKpr21d — New York Post (@nypost) November 23, 2026 Rozwiń

Trump o śledztwie w sprawie Huanga

W rozmowie z CNBC Trump był pytany, czy dał zarządowi firmy gwarancje, że Huang nie będzie ścigany przez prokuraturę. Prezydent USA odparł, że nie użył słowa "ściganie", ale zapewnił, że według administracji "wszystko jest z nim w porządku". Dodał, że dochodzenie nie wykazało, by Huang złamał prawo.

- Przeprowadzili całkiem dobre śledztwo i uznali, że on został oczyszczony z zarzutów - powiedział Trump.

Prezydent przyznał, że zarząd prosił o zapewnienie, że powrót Huanga nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. - Daliśmy im to zapewnienie, przynajmniej na podstawie tego, co wiemy, a wiemy dużo - mówił.

Jeszcze w niedzielę minister finansów Scott Bessent mówił w wywiadzie telewizyjnym, że administracja Trumpa nie otrzymała odpowiednich odpowiedzi od Nvidii o tym, ile ona i Huang wiedzieli o przemycie zaawansowanych układów AI do Chin. Dyrektor Wywiadu Narodowego Jay Clayton tymczasem mówił w niedzielę, że dochodzenie w sprawie byłej kochanki Huanga, Alice Huang i jej firmy Megaspeed, która miała uczestniczyć w procederze, wciąż trwa.

Trump odmówił odpowiedzi na pytanie CNBC, co na temat Huanga i jego relacji z domniemaną agentką Pekinu mówiła mu Centralna Agencja Wywiadowcza, ale twierdził, że otrzymał zgodę służb na to, by wezwać do przywrócenia biznesmena. Ocenił przy tym, że jeśli firmy byłej kochanki Huanga przemycały zaawansowane układy do Chin, nie byłaby to jego wina.

Prezydent USA o rozmowie z przywódcą Chin

Trump mówił też, że rozmawiał o sprawie szefa Nvidii z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem, który wyraził podziw dla "geniuszu" urodzonego na Tajwanie biznesmena. Jednocześnie prezydent USA argumentował, że przywrócenie Huanga było konieczne, bo w przeciwnym wypadku mógłby zostać zatrudniony przez jedną z chińskich firm produkujących chipy, jak Huawei.

- Ma w sobie trochę tej (chińskiej) krwi (...) chcemy mieć go po naszej stronie - mówił prezydent USA. - Wiem, co myśli przewodniczący Xi, bo sam bym tak myślał: po co nam to wszystko, nie potrzebujemy szpiegów, zatrudnijmy Jensena - dodał. Zastrzegł jednak, że sam Huang "nigdy nawet tego nie sugerował" i że według niego jest patriotą.

Trump: to kwestia wyczucia

Pytany o doniesienia "New York Timesa" o kontaktach Alice Huang z funkcjonariuszem chińskich służb, Trump bagatelizował sprawę.

- A kto nie ma kontaktów? - zapytał. Przypomniał, że sam właśnie wrócił ze szczytu z Xi Jinpingiem.

- Za każdym razem, gdy pojawia się Chinka, która dobrze wygląda albo jest piękna, mówią, że to szpieg - stwierdził. Przyznał, że nie pytał Xi, czy Alice Huang pracowała dla chińskiego wywiadu.

Na pytanie, dlaczego prezydent USA angażuje się w zarząd spółki giełdowej, Trump odpowiedział, że robi to "dla kraju". Zapytany, gdzie przebiega granica i czy podobnie interweniowałby w sprawie innych "narodowych czempionów", takich jak Microsoft, Alphabet, OpenAI czy Anthropic, odparł, że nie ma na to "formuły". - To kwestia wyczucia. Jak u wielkiego golfisty - mówił.

Przyznał też, że "bardzo by chciał", by rząd objął udziały w Nvidii, ale tego nie zrobi, bo nie chce zostać pozwany o wykorzystanie informacji poufnych.

Odnosząc się do eksportu chipów do Chin, prezydent powtórzył, że Nvidia może sprzedawać tam starsze układy, takie jak H200, ale nie najnowsze Blackwelle. Te mogłyby trafić na chiński rynek dopiero wtedy, gdy staną się przestarzałe. Na obawy republikańskich "jastrzębi" w sprawie Chin, zarówno w Kongresie, jak i w administracji, odpowiedział, że gdy z nimi porozmawia, zmienią zdanie.

Reakcja giełdy na powrót Huanga

Tuż po otwarciu nowojorskiej giełdy akcje Nvidii wystrzeliły w górę, zyskując 30 proc. wartości po serii głębokich spadków w ostatnich tygodniach. Duży skok zaliczyły też ceny akcji innych firm z branży półprzewodników i AI. Nvidia stanowi fundament całej branży i ekosystemu, który w dużej mierze jest uzależniony od jej produktów, a także pożyczek i inwestycji w inne firmy.

Technologiczny indeks Nasdaq-100 wzrósł w pierwszych minutach o ponad 6 proc.

Jest to odbicie po jednym z najgorszych tygodni dla branży na Wall Street, po którym niektórzy komentatorzy mówili o początku "pękania bańki" inwestycyjnej w AI.