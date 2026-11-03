Ze świata Miał wysłać dwóch sabotażystów do Polski, którzy podpalili stację Starlink. Mężczyzna trafił do aresztu Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Podpalenie stacji Starlinków. Szef MSWiA Marcin Kierwiński: zatrzymano dwóch obywateli Turcji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Oddziały specjalne niemieckiej policji, zatrzymując mężczyznę z powiatu Reutlingen, zabezpieczyły m.in. osiem telefonów komórkowych i amunicję.

Jak poinformował Krajowy Urząd Kryminalny (LKA), zatrzymanemu zarzuca się przygotowywanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Pożar przy stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu Źródło zdjęcia: TVN24

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że podejrzany miał z terytorium Niemiec zlecić dwóm innym mężczyznom podpalenie obiektu systemu Starlink w Polsce.

Niemiecka Prokuratura Generalna poinformowała, że w sprawie wszczęto odrębne krajowe postępowanie przygotowawcze. Według śledczych domniemani wykonawcy sabotażu przyjechali do Polski w nocy z 22 na 23 września 2026 r. Ich celem miało być podpalenie terminala Starlink.

Służby w Woli Krobowskiej, gdzie doszło do pożaru przy stacji łączności satelitarnej Starlink Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Polska wystąpiła o ekstradycję

W połowie października, na wniosek Polski, w Nuertingen zatrzymano dwóch innych obywateli Turcji. Obecnie przebywają oni w areszcie, a Polska zwróciła się o ich ekstradycję.

Do pożaru naziemnej stacji systemu Starlink w Woli Krobowskiej koło Grójca doszło 23 września. Według ustaleń śledczych ogień został podłożony celowo.

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Polskie władze wskazują, że istnieje uzasadnione podejrzenie, iż za aktem sabotażu stały rosyjskie służby wywiadowcze.

W połowie października odnotowano również próby podpalenia obiektów systemu Starlink na Litwie i w Bułgarii.