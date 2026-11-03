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Miał wysłać dwóch sabotażystów do Polski, którzy podpalili stację Starlink. Mężczyzna trafił do aresztu

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Policja, Niemcy
Podpalenie stacji Starlinków. Szef MSWiA Marcin Kierwiński: zatrzymano dwóch obywateli Turcji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Obywatel Turcji podejrzany o zlecenie podpalenia naziemnej stacji systemu Starlink w Polsce został zatrzymany w Niemczech. Według polskich władz istnieje uzasadnione podejrzenie, że za aktem sabotażu stały rosyjskie służby wywiadowcze.

Oddziały specjalne niemieckiej policji, zatrzymując mężczyznę z powiatu Reutlingen, zabezpieczyły m.in. osiem telefonów komórkowych i amunicję.

Jak poinformował Krajowy Urząd Kryminalny (LKA), zatrzymanemu zarzuca się przygotowywanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Pożar przy stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu
Pożar przy stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu
Źródło zdjęcia: TVN24

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że podejrzany miał z terytorium Niemiec zlecić dwóm innym mężczyznom podpalenie obiektu systemu Starlink w Polsce.

Niemiecka Prokuratura Generalna poinformowała, że w sprawie wszczęto odrębne krajowe postępowanie przygotowawcze. Według śledczych domniemani wykonawcy sabotażu przyjechali do Polski w nocy z 22 na 23 września 2026 r. Ich celem miało być podpalenie terminala Starlink.

Służby w Woli Krobowskiej, gdzie doszło do pożaru przy stacji łączności satelitarnej Starlink
Służby w Woli Krobowskiej, gdzie doszło do pożaru przy stacji łączności satelitarnej Starlink
Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Polska wystąpiła o ekstradycję

W połowie października, na wniosek Polski, w Nuertingen zatrzymano dwóch innych obywateli Turcji. Obecnie przebywają oni w areszcie, a Polska zwróciła się o ich ekstradycję.

Do pożaru naziemnej stacji systemu Starlink w Woli Krobowskiej koło Grójca doszło 23 września. Według ustaleń śledczych ogień został podłożony celowo.

Polskie władze wskazują, że istnieje uzasadnione podejrzenie, iż za aktem sabotażu stały rosyjskie służby wywiadowcze.

W połowie października odnotowano również próby podpalenia obiektów systemu Starlink na Litwie i w Bułgarii.

Źródło: PAP
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Tagi:
starlinkNiemcy
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