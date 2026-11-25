W służbach wywiadowczych USA doszło do naruszenia cyberbezpieczeństwa Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: CNN

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Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) i amerykańskie Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI) niedawno wykryły naruszenie cyberbezpieczeństwa, w wyniku którego ujawnione zostały niektóre informacje nieobjęte klauzulą tajności - poinformował "NYT", powołując się na źródła.

Wyciek danych z CIA

Włamania dotyczyły systemu analizy danych wywiadowczych pochodzących z otwartych źródeł. Choć dane te są z założenia publiczne lub półpubliczne, informacje z otwartych źródeł mogą dostarczyć analitykom wywiadu istotnej wiedzy, także w połączeniu z danymi pozyskanymi w ramach tajnych działań operacyjnych.

Nie wiadomo dokładnie, jakie informacje zostały przejęte, jednak według źródeł materiały objęte klauzulą tajności nie znalazły się w niebezpieczeństwie. Dwa źródła gazety przekazały, że w wyniku tego incydentu mogły zostać ujawnione też informacje należące do innych agencji rządowych.

Jak podkreślił dziennik, naruszenia cyberbezpieczeństwa w agencjach federalnych nie należą do rzadkości. Jednak w ostatnim czasie kilka z nich wykryło włamania do części swoich systemów, co wzbudziło zwiększony niepokój wśród obecnych i byłych przedstawicieli amerykańskich służb wywiadowczych.

Ataki na amerykańskie instytucje

Zdarzenia te zwróciły uwagę na słabe punkty infrastruktury krytycznej, systemów bankowych oraz narzędzi cyfrowych, z których na co dzień korzystają miliony ludzi.

Wcześniej doszło do awarii systemów ważnych amerykańskich firm oraz wewnętrznej sieć Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), używanej do przesyłania informacji niejawnych. Incydent związany z cyberbezpieczeństwem wykryto też w departamencie rolnictwa.

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Administracja prezydenta Donalda Trumpa twierdzi, że seria awarii nie jest elementem skoordynowanego cyberataku. W niedzielę rano dyrektor wywiadu narodowego Jay Clayton wystąpił w programach informacyjnych, aby uspokoić amerykańską opinię publiczną.

Clayton podkreślił jednak, że część amerykańskiej infrastruktury cyfrowej jest przestarzała i w związku z procesem jej modernizacji występować będą usterki i przerwy w świadczeniu różnych usług.