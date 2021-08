Polska odsprzedała Australii milion dawek szczepionki. "Brak mi słów, by wystarczająco podziękować"

Polska odsprzedała Australii milion dawek szczepionki Pfizera przeciwko COVID-19. "Zakupy, jakich dokonaliśmy, pozwalają zabezpieczyć potrzeby naszych obywateli i wspierać innych w potrzebie. To odpowiedzialna i solidarna polityka" - napisał minister zdrowia Adam Niedzielski. Połowa dawek szczepionki, które trafią do Australii, ma być przeznaczona dla stanu Nowa Południowa Walia, gdzie nastąpił znaczy wzrost liczby zakażeń.

Premier Australii Scott Morrison powiedział na konferencji prasowej w Canberze, że ponad połowa, bo 530 tys. szczepionek ma zostać skierowana do mieszkańców stanu Nowa Południowa Walia w wieku od 20 do 39 lat. Pozostałe dawki mają być rozdysponowane w innych australijskich stanach i terytoriach. Premier Australii dodał, że szczepionki z Polski powinny dotrzeć do Sydney w niedzielę wieczorem. Szef rządu podziękował przy tym premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za pomoc.

Koronawirus w Australii

Polska pomaga Australii

Do tej informacji w niedzielę odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski. "Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o wsparciu Australii poprzez odsprzedaż 1 mln szczepionek Pfizer. Zakupy, jakich dokonaliśmy, pozwalają zabezpieczyć potrzeby naszych obywateli i wspierać innych w potrzebie. To odpowiedzialna i solidarna polityka" - napisał na Twitterze szef resortu zdrowia.

Brodrick w komentarzu do informacji przekazanej przez australijskiego premiera zaznaczył też, że zarówno kierownictwo, jak i urzędnicy Ministerstwa Zdrowia, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych "niestrudzenie pracowali wspólnie z Ambasadą Australii w celu zorganizowania transportu tych szczepionek, tak by jak najszybciej dotarły one do Australii" i pomogły w walce z epidemią COVID-19 w tym kraju. "Brak mi słów, by wystarczająco podziękować wszystkim naszym przyjaciołom z Ministerstwa Zdrowia, RARS i MSZ za ich wysiłki i profesjonalizm" - powiedział ambasador.