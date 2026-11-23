Ze świata Huang ma złożyć wyjaśnienia przed komisją Oprac. Paulina Karpińska |

Jensen Huang wraca na stanowisko szefa Nvidii Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: YONHAP/EPA/PAP

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Jak wynika z obwieszczenia na stronie komisji, Huang wystąpi na otwartym posiedzeniu, zatytułowanym "Chroniąc przewagę Ameryki w AI: Nadzór kontroli eksportu".

Przewodniczący komisji - republikanin Tim Scott - już w ubiegłym tygodniu zaprosił w liście Huanga oraz ministra handlu Howarda Lutnicka do stawienia się przed komisją, by złożyli wyjaśnienia na temat doniesień o przyzwalaniu ich obu na przemyt zaawansowanych układów Nvidii do Chin wbrew amerykańskim sankcjom.

Politycy krytykują powrót Huanga do Nvidii

Wysłuchanie odbędzie się w formule otwartej w obecności mediów. Dwa dni wcześniej Huang za zamkniętymi drzwiami ma odpowiadać na pytania członków komisji spraw zagranicznych, wywiadu i ds. Komunistycznej Partii Chin.

Do ogłoszenia wysłuchania dochodzi po tym, jak rada nadzorcza Nvidii na wezwanie prezydenta Donalda Trumpa przywróciła Huanga na jego dawne stanowiska.

Część polityków partii rządzącej nie kryła krytyki wobec decyzji oraz postawy prezydenta. Senator John Curtis zażądał wyjaśnień od tego, na jakiej podstawie uznano, że powrót Huanga nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Zdziwienie wyraził też m.in. ustępujący senator John Cornyn, a szef komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Brian Mast opublikował wideo - nagrane jeszcze przed decyzją Nvidii - w którym określił aferę Huanga "skrajnie niepokojącą".

- Jensen Huang został narażony na szantaż i wykorzystany przez chińskiego szpiega. Nvidia powinna była działać dalej bez Huanga i zignorować niewytłumaczalną chęć administracji do jego uratowania - ocenił z kolei ustępujący kongresmen Don Bacon.

Podobnie zareagowali demokraci, którzy zapowiedzieli własne dochodzenia w sprawie. Senatorka Elizabeth Warren, prawdopodobnie przyszła szefowa komisji finansowej, oznajmiła, że powrót Huanga tylko potwierdza konieczność przyjęcia ustawy o ściślejszych kontrolach eksportu chipów.

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Trump broni Huanga

Obok dochodzeń Kongresu, o śledztwie w sprawie Megaspeed, firmy byłej kochanki Huanga, informowały resorty sprawiedliwości i handlu. W piątek Reuters doniósł natomiast, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) bada księgowe praktyki spółki.

Przeciwko zarządowi procesy wytoczyli też akcjonariusze spółki, oskarżając firmę o ukrywanie wiedzy na temat romansu szefa spółki oraz przemytu eksportowanych przez nią chipów.

Mimo to prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek, że zapewnił zarząd Nvidii, iż rządowe dochodzenie nie wykazało, by Huang złamał prawo.