Chaos na kolei. Kilkaset odwołanych połączeń
Syndykaty organizujące strajk maszynistów w Portugalii przekazały, że protest zostanie zaostrzony we wtorek rano, na kilka godzin przed parlamentarną debatą nad rządowym budżetem na 2027 rok. Potwierdziły, że ogólnokrajowy strajk służy wywarciu presji na rząd premiera Luisa Montenegro.
Strajk maszynistów paraliżuje kolej
Uczestniczący w proteście maszyniści domagają się kilkuprocentowych podwyżek, usprawnienia systemu awansów zawodowych, a także poprawy bezpieczeństwa pracy na kolei.
Organizatorzy strajku proinformowali, że do godzin popołudniowych w całym kraju została odwołana lub opóźniona ponad połowa kursów pociągów zaplanowanych w rozkładzie jazdy.
Największe utrudnienia w komunikacji kolejowej występują w poniedziałkowe popołudnie na liniach dalekobieżnych oraz trasach na przedmieściach Porto i Coimbry.
Fala protestów w Portugalii
Od czwartku w Portugalii odbyło się kilka ogólnokrajowych protestów różnych grup zawodowych, m.in. pracowników służby zdrowia, oświaty, a także urzędników państwowych i straży więziennej. Ich głównym żądaniem są podwyżki płac.