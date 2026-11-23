Rutte: Ukraina musi być jak najsilniejsza Źródło wideo: TVN24/Reuters Źródło zdj. gł.: x.com/DefenceU

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"Podczas zmasowanego ataku z użyciem bezzałogowców i rakiet, który trwał ponad sześć godzin, AO NZNP (Zakład Produktów Naftowych w Nowoszachtyńsku) wstrzymał działalność" - napisał Sliusar. Dodał, że skutki nocnego ostrzału są usuwane.

Atak na rosyjską rafinerię

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w poniedziałek na Facebooku, że w zakładzie trafione zostały m.in. urządzenia służące do pierwotnej przeróbki ropy naftowej oraz zbiorniki magazynowe. Jak podano w komunikacie, zakład może przerabiać do 7,5 mln ton ropy naftowej rocznie. Produkuje olej napędowy, paliwo okrętowe i opałowe, mazut oraz frakcje benzynowe.

Sztab powiadomił również o atakach na rafinerię Łukoil-Piermnieftieorgsintez w Permie, położoną ponad 1500 km od granicy z Ukrainą, oraz stację przesyłu ropy Kalejkino w Tatarstanie. W rafinerii trafiono w trzy instalacje, a na stacji - w cztery zbiorniki.

Next stop: oil infrastructure.



Ukraine’s Deep Strike hit three key nodes of Russia’s oil chain:

- Kaleykino, where Urals crude is blended and routed for export;

- Novoshakhtinsk refinery (5M tonnes a year);

- Perm refinery (13.1M tonnes a year).



From refining to logistics… pic.twitter.com/tgHKlnBCjs — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 23, 2026 Rozwiń

Ukraińskie ataki na rafinerie

Pod koniec października armia ukraińska wznowiła ataki na rosyjskie rafinerie po dwutygodniowej przerwie. Według doniesień medialnych przerwa ta była związana z żądaniem prezydenta USA Donalda Trumpa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że strona ukraińska mogłaby wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie, gdyby Waszyngton dostarczył Kijowowi pociski do systemów obrony powietrznej Patriot.

Uderzenia na rosyjskie rafinerie były również jednym ze źródeł napięć między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Trump domagał się ich wstrzymania, argumentując, że operacje strony ukraińskiej są przyczyną wzrostu cen paliw w Stanach Zjednoczonych.

Według danych agencji Reuters z 18 listopada ukraińskie ataki zakłóciły pracę lub doprowadziły do wstrzymania działalności 15 z 35 największych rosyjskich rafinerii. Ich łączna moc przerobowa stanowi około 54 proc. zdolności przerobowych rosyjskiego sektora rafineryjnego. Źródła agencji szacowały wówczas, że faktyczny spadek ilości ropy przetwarzanej w Rosji może sięgać 200 tys. ton dziennie.

Wcześniej agencja Bloomberg informowała, że fala ukraińskich ataków na rafinerie w Rosji, która rozpoczęła się w październiku, może zachwiać stabilnością rosyjskiego rynku paliw. Rynek ten, jak podkreślano, jesienią zaczął z wolna przezwyciężać problemy z produkcją benzyny, spowodowane wcześniejszymi uderzeniami w infrastrukturę naftową.