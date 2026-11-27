Ze świata Chcą ogromnej kary dla Apple. Za nadużywanie dominującej pozycji Oprac. Paulina Karpińska |

Apple zaprezentował składany model - iPhone Duo Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: TY Lim/Shutterstock

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Chilijski urząd ds. konkurencji (FNE) zwrócił się w piątek do krajowego sądu antymonopolowego o nałożenie na Apple kary w wysokości około 80 milionów dolarów oraz nakazanie firmie podjęcia działań naprawczych w związku z nadużywaniem dominującej pozycji na rynku systemu operacyjnego iOS.

Według regulatora amerykański koncern technologiczny co najmniej od 2019 r. ograniczał konkurencję w zakresie dystrybucji aplikacji oraz płatności za cyfrowe towary dokonywanych w aplikacjach na urządzeniach z systemem iOS.

Regulator zarzuca Apple blokowanie alternatyw dla App Store

FNE poinformował na platformie X, że wysokość żądanej kary odpowiada 30 proc. przychodów ze sprzedaży produktów i usług związanych z naruszeniem w okresie objętym postępowaniem.

"FNE ustalił, że Apple uniemożliwiało instalowanie aplikacji z innych źródeł oraz korzystanie z alternatywnych sklepów z aplikacjami za pośrednictwem przeglądarek internetowych na iPhone'ach, zmuszając deweloperów i konsumentów do korzystania wyłącznie z App Store" - przekazał urząd.

Apple argumentowało, że ograniczenia były konieczne ze względów bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Regulator uznał jednak, że zastosowane środki były zbędne i nieproporcjonalne.

FNE chce również, aby sąd antymonopolowy zobowiązał Apple do umożliwienia korzystania z aplikacji i sklepów z aplikacjami innych firm, alternatywnych systemów płatności w aplikacjach oraz przycisków przekierowujących użytkowników bez dodatkowych utrudnień do zewnętrznych systemów płatniczych.