Chcą ogromnej kary dla Apple. Za nadużywanie dominującej pozycji
Chilijski urząd ds. konkurencji (FNE) zwrócił się w piątek do krajowego sądu antymonopolowego o nałożenie na Apple kary w wysokości około 80 milionów dolarów oraz nakazanie firmie podjęcia działań naprawczych w związku z nadużywaniem dominującej pozycji na rynku systemu operacyjnego iOS.
Według regulatora amerykański koncern technologiczny co najmniej od 2019 r. ograniczał konkurencję w zakresie dystrybucji aplikacji oraz płatności za cyfrowe towary dokonywanych w aplikacjach na urządzeniach z systemem iOS.
Regulator zarzuca Apple blokowanie alternatyw dla App Store
FNE poinformował na platformie X, że wysokość żądanej kary odpowiada 30 proc. przychodów ze sprzedaży produktów i usług związanych z naruszeniem w okresie objętym postępowaniem.
"FNE ustalił, że Apple uniemożliwiało instalowanie aplikacji z innych źródeł oraz korzystanie z alternatywnych sklepów z aplikacjami za pośrednictwem przeglądarek internetowych na iPhone'ach, zmuszając deweloperów i konsumentów do korzystania wyłącznie z App Store" - przekazał urząd.
Apple argumentowało, że ograniczenia były konieczne ze względów bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Regulator uznał jednak, że zastosowane środki były zbędne i nieproporcjonalne.
FNE chce również, aby sąd antymonopolowy zobowiązał Apple do umożliwienia korzystania z aplikacji i sklepów z aplikacjami innych firm, alternatywnych systemów płatności w aplikacjach oraz przycisków przekierowujących użytkowników bez dodatkowych utrudnień do zewnętrznych systemów płatniczych.