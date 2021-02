Fałszywa korespondencja z ZUS. Oszuści mogą pozyskać wrażliwe dane

ZUS ostrzega przed oszustami

ZUS ostrzega, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile, ani nie otwierać zawartych w korespondencji załączników. "Korespondencja tego typu ma bowiem najczęściej na celu zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych wrażliwych, które zapisane są w jego pamięci" - czytamy w komunikacie.

Przedstawiciele Zakładu radzą, by w sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, kontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.