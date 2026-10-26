Z kraju Zmiana zasad w trakcie czytania. Platforma książkowa pod lupą UOKiK Oprac. Paulina Karpińska |

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny o karach dla czterech banków w Polsce Źródło wideo: UOKiK Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Urząd wyjaśnił, że trafiały do niego "skargi konsumentów dotyczące zmian w zasadach korzystania z usługi. Prezes Urzędu przyjrzał się praktykom spółki i postawił jej zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów".

Legimi to serwis z ebookami i audiobookami dostępnymi w abonamencie.

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Niespodziewanie część z nich trafia do dodatkowo płatnego katalogu

Zmiana zasad w trakcie czytania?



Prezes #UOKiK postawił zarzuty spółce Legimi

Szczegóły 📎 https://t.co/ZysV4WP3bx pic.twitter.com/8YzoVOtnIw — UOKiK (@UOKiKgovPL) October 26, 2026 Rozwiń

Prezes UOKiK: przedsiębiorca nie może w trakcie umowy pisać zasad na nowo

Jak podał urząd, w październiku 2024 r. Legimi uruchomiło tzw. Katalog Klubowy, do którego przeniesiono część e-booków i audiobooków wcześniej dostępnych w ramach standardowego abonamentu. Aby zachować do nich dostęp, użytkownicy musieli dopłacić 14,99 zł za każdą publikację. Zmiana objęła także osoby posiadające już aktywne abonamenty, w tym wykupione z góry na określony czas.

Według UOKiK obowiązujący wówczas regulamin pozwalał na modyfikowanie katalogu poprzez dodawanie lub usuwanie poszczególnych tytułów, ale nie przewidywał możliwości wyłączenia części publikacji z abonamentu i przeniesienia ich do dodatkowo płatnej oferty. W ocenie urzędu mogło to oznaczać ograniczenie zakresu usługi, za którą konsumenci wcześniej zapłacili.

- W książkach lubimy nieoczekiwane zwroty akcji, w umowach już nie. Płacąc abonament mamy prawo wiedzieć, co otrzymamy w zamian. Przedsiębiorca nie może w trakcie umowy pisać zasad na nowo, zwłaszcza kosztem klientów - skomentował prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK ma zastrzeżenia do okresu próbnego

Drugim zastrzeżeniem UOKiK jest sposób uruchamiania trzydniowego bezpłatnego okresu próbnego. Urząd wskazał, że konsumenci rozpoczynali usługę za pomocą przycisku "Zamawiam", który nie informował jednoznacznie, że brak rezygnacji z usługi przed upływem okresu próbnego skutkuje automatycznym przejściem na płatny abonament.

Zdaniem UOKiK przepisy wymagają, aby przycisk służący do zawarcia umowy jasno wskazywał na związany z nią obowiązek zapłaty. Informacja o późniejszych opłatach zamieszczona w innym miejscu serwisu nie zastępuje takiego oznaczenia.

Spółce może grozić kara w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu, jeśli zarzuty zostaną potwierdzone.

Stanowisko Legimi

W przesłanym oświadczeniu spółka podała, że zamierza w pełni współpracować z Urzędem i dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić wskazane kwestie.

"Nasi czytelnicy są dla nas najważniejsi. Zależy nam, aby każdy użytkownik Legimi czuł się u nas dobrze traktowany i miał pełną jasność co do warunków korzystania z usługi. Niezależnie od oceny prawnej zarzutów, uwagi Urzędu traktujemy jako ważną wskazówkę, jak możemy lepiej komunikować się z naszymi czytelnikami" - napisano w oświadczeniu.

W ocenie Legimi obie kwestie wskazane przez Urząd budzą wątpliwości prawne, dlatego spółka zamierza przedstawić prezesowi UOKiK swoje stanowisko.

"Mimo tych wątpliwości zmieniliśmy oznaczenie przycisku zamówienia jeszcze przed wszczęciem postępowania" - dodano.