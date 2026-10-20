Z kraju Tusk zapowiada zmiany w 800 plus Oprac. Wiktor Knowski |

Tusk o uproszczeniach w programie 800 plus Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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- W tej chwili upraszczamy radykalnie tę procedurę. Wystarczy jeden wniosek, ten pierwszy, po narodzinach dziecka i automatycznie do 18. roku życia 800 plus będzie trafiało na konto rodziny - powiedział premier na posiedzeniu rządu.

Tusk o zmianach w 800 plus

- Do tej pory trzeba co roku było składać ponowne wnioski i to był stres. Nie tylko, że niepotrzebny obowiązek, taki urzędniczy, ale też stres, bo ktoś się czasami spóźniał, ktoś źle wypełnił wniosek. Nie muszę nikomu tłumaczyć, jakie to mogło rodzić bolesne konsekwencje - powiedział Donald Tusk.

Podkreślił, że nie będzie konieczne ponawianie wniosku. - Chyba że zdarzy się coś znaczącego, co zmienia sytuację w jakiś istotny sposób, no to rodzic będzie wiedział, że musi poinformować o jakichś zmianach, jakie zaszły - dodał Tusk.

800 plus. Proponowane przepisy

Rząd projektem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ma zająć się na dzisiejszym posiedzeniu.

Według proponowanych przepisów ma zostać możliwość modyfikacji danych przekazanych we wniosku, jeśli sytuacja rodzinna się zmieni. Jeśli nie nastąpi modyfikacja - prawo będzie automatycznie ustalane na podstawie przedstawionych wcześniej danych.

Projekt zakłada też pozostawienie wnioskowania o 800 plus - np. w przypadku urodzenia dziecka czy powrotu rodziców z dzieckiem z zagranicy.

Resort rodziny przewiduje, że zmiany wejdą w życie od okresu świadczeniowego na lata 2027-2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 r.