Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

"Zaskoczenie" na rynku. "Możliwa jest dyskusja o obniżkach stóp"

nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Soboń o roli prezesa w NBP
Źródło: TVN24
Szanse na to, że stopy procentowe zostaną obniżone w styczniu wynoszą około 35 procent. Podstawowym scenariuszem jest utrzymanie ich bez zmian, chociaż możliwe jest, że Rada Polityki Pieniężnej zareaguje na ostatnie dane o inflacji - twierdzi ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

We wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która będzie decydować o wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

- Jeszcze w grudniu w wypowiedziach członków Rady Polityki Pieniężnej dominował przekaz, że na początku roku nastąpi pauza w jej działaniach. Jednak szacunkowe dane o inflacji w grudniu, podane przez GUS w sylwestra, okazały się zaskoczeniem dla rynku. I w efekcie po Nowym Roku przedstawiciele RPP przyznawali, że na styczniowym posiedzeniu możliwa jest dyskusja o obniżkach stóp – powiedział ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

RPP czuła na dane o inflacji

Ostatniego dnia grudnia 2025 r. GUS opublikował wstępny szacunek inflacji za ten miesiąc. Wynika z niego, że inflacja wyniosła 2,4 proc. w ujęciu rocznym, a więc była niższa niż w listopadzie, kiedy wyniosła 2,5 proc.

- Naszym zdaniem bardziej prawdopodobna jest przerwa w obniżkach stóp, ale w ostatnim czasie komunikacja RPP nie szła w parze z decyzjami przez nią podejmowanymi, bo Rada zwykle była bardzo czuła na dane o inflacji – powiedział ekonomista ING BSK.

– Dlatego nie wykluczamy, że RPP jednak stopy obniży, a prawdopodobieństwo takiej decyzji szacujemy na 35 procent – dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
pc
Członek zarządu NBP: wydaje się, że jest przestrzeń na kolejne obniżki stóp
Pieniądze
Adam Glapiński
Propozycja dużej podwyżki stóp procentowych
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Tak rosną ceny w Polsce
Pieniądze

Stopy procentowe w 2026 roku

Jego zdaniem, nawet jeśli nie w styczniu, to w dalszej części roku 2026 RPP wróci do obniżek stóp procentowych.

- Spodziewamy się w tym roku trzech obniżek stóp procentowych, w wyniku których stopa referencyjna NBP spadnie z obecnych 4 proc. do 3,25 procent. Niewykluczone, że cięć będzie więcej, jeśli inflacja okaże się niższa od przewidywań. Perspektywy inflacyjne są dobre, bo naszym zdaniem przynajmniej do połowy roku inflacja będzie poniżej celu NBP – powiedział Adam Antoniak.

Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc., z dopuszczalnym pasmem odchyleń po obu stronach o 1 pkt. proc.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
NBPRPPStopy procentowe
Zobacz także:
Maduro, Celia Flores
Akcja sił USA, giełda ostro w górę
Rynki
Ustawa ma zakazać deweloperom sprzedaży pseudometrów (zdj. ilustracyjne)
Ogromny rynek w Polsce. "Presja na szybką realizację"
Nieruchomości
Donald Trump
Trump: jeśli sąd to unieważni, mamy przerąbane
Ze świata
Merz i Modi
"Dla UE i Niemiec kraj ten stanowi ogromną szansę"
Ze świata
shutterstock_1118068103
Apple i Google łączą siły
Tech
Protesty w Iranie
Brutalnie tłumione protesty. Komisja Europejska gotowa na sankcje
Ze świata
Donald Trump
Republikańscy senatorowie krytykują ruch administracji Trumpa. "Pod znakiem zapytania stoi niezależność i wiarygodność"
Ze świata
Zdjęcia przedstawiające Kim Dzong Una prezentującego nowy okręt wojenny o wyporności 5000 ton
Niespotykana reakcja na przemowę Kim Dzong Una. "Nagle opuścili salę"
Ze świata
Nuuk, Grenlandia
Inwestorzy pytają o Grenlandię. Notowania wystrzeliły
Ze świata
Cezary Tomczyk (P), gen. dyw. Karol Molenda (2P), Ruta Elvikis (L), gen. bryg. Mathew Wenthe (2L)
Polska ramię w ramię z USA. "Wchodzimy w fazę działań operacyjnych"
Z kraju
shutterstock_2688933339
"Tworzenie i rozpowszechnianie obrazów rozebranych ludzi". Jest reakcja
Tech
Karol Nawrocki
Pokłosie weta. Bruksela reaguje
Prawo
chińska fabryka produkująca samochody elektryczne - Chiny
Pekin obwieszcza sukces. Jest porozumienie z Unią Europejską
Moto
Najwyższa Izba Kontroli
NIK bierze się za budżet, NBP i spółki Skarbu Państwa
Z kraju
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Miliony na fikcyjne innowacje. Jest akt oskarżenia w aferze NCBiR
Z kraju
Donald Trump
Trump reaguje na słowa szefa naftowego giganta
Ze świata
social media shutterstock_2564867453
Zamknęli ponad pół miliona kont. Gigant realizuje zakaz
Tech
smartfon smartfony sklep shutterstock_1051250048
Rząd Indii szykuje regulacje w sprawie smartfonów. "To niemożliwe"
Tech
shutterstock_1600836598
Wielomilionowe kary dla gigantów sprzedaży internetowej. Jest decyzja
Z kraju
Stefan Krajewski
PiS chce dymisji Krajewskiego
Handel
Ropa drożeje. Na linii USA-Iran napięcie
Ropa reaguje na sytuację w Iranie. Seria wzrostów
Ze świata
Elon Musk
Grok zablokowany w kolejnym kraju
Tech
Jerome Powell
Prokuratura uderza w Fed. Jerome Powell pod lupą śledczych
Ze świata
Pierwszy numer "Action Comics" z 1938 roku (po lewej)
Ma prawie 90 lat, ukradli go Nicolasowi Cage'owi. Historyczna sprzedaż
Ze świata
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
Fundusze Wenezueli na kontach USA. Jest podpis Trumpa
Ze świata
samochod samochody parking fabryka shutterstock_2454991163
Nowy trend nad Wisłą. "Fenomen na skalę europejską"
Łukasz Figielski
Protesty w Iranie
Napięcie rośnie. Linie zawieszają połączenia
Ze świata
Kobieta ze smartfonem
Niepokojące maile od Instagrama. Platforma tłumaczy
Tech
amazonia brazylia Mato Grosso shutterstock_2673263103
Koniec po 20 latach. Giganci już się nie kryją
Ze świata
Donald Trump
Trump zapowiada rewolucję w branży. "Nie pozwolimy już, by Amerykanie byli oszukiwani"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica