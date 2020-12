Dane o sprzedaży zaskoczyły. "Jakiś entuzjazm wydatkowy jeszcze był"

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2020 roku spadła o 5,3 procent w ujęciu rocznym, w ujęciu miesięcznym również spadła o 5,3 procent. Dane zaskoczyły in plus. Mimo negatywnych sygnałów o rozprzestrzenianiu się pandemii i mimo wprowadzania kolejnych obostrzeń, konsumpcja okazała się relatywnie mocna - oceniają ekonomiści.

Wzrost udziału sprzedaży przez internet zaobserwowano we wszystkich prezentowanych grupach, przy czym znaczący wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy "tekstylia, odzież, obuwie" (z 19,4 proc. przed miesiącem do 35,4 proc.), a także podmioty z grup "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (odpowiednio z 25,2 proc. do 38,1 proc.) oraz "meble, rtv, agd" (z 12,8 proc. do 22,5 proc.).