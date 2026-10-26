Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Rewolucja podatkowa. Senat przeciw Sejmowi

|
Senat RP
Sławomir Dudek o zmianach w podatkach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Brak corocznej waloryzacji progów podatkowych i powrót wyższej stawki CIT dla największych firm - oto propozycja senackiej komisji. Chodzi o zmiany w przyjętej przez Sejm ustawie podnoszącej próg podatkowy w PIT ze 120 do 130 tysięcy złotych.

Poprawki zgłosił senator Kazimierz Kleina (KO), a senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych je poparła. Zakładały one przywrócenie treści ustawy do propozycji rządowej.

Rewolucja podatkowa w Senacie

Sejm w ubiegłym tygodniu wprowadził bowiem do ustawy dwie zmiany. Jedna zakładała coroczną waloryzację progów podatkowych o wskaźnik inflacji. Pierwsza waloryzacja miała odbyć się w 2028 r. Druga poprawka przewidywała rezygnację z podwyżki CIT dla największych firm.

Kleina zaproponował przywrócenie do ustawy planowanej przez rząd podwyżki CIT z 19 do 22 proc. dla największych firm, o przychodach przekraczających 50 mln euro, a także wykreślenie corocznej waloryzacji progów o wskaźnik inflacji.

Koszt waloryzacji

Zdaniem wiceministra finansów Juranda Dropa stały mechanizm waloryzacji skali podatkowej będzie skutkować "stałym corocznym ubytkiem dochodów dla sektora finansów publicznych, którego wielkość jest trudna do oszacowania z odpowiednim wyprzedzeniem".

- Dodatkowy koszt fiskalny tego mechanizmu (...) to około 4,1 miliarda złotych w 2028 roku, 8,9 miliarda złotych w 2009 roku i 13,8 miliarda złotych w 2030 roku. Oczywiście w przyszłości skutek ten by narastał - wskazał Drop.

Jego zdaniem sfinansowanie ubytku dochodów spowodowanego waloryzacją progów oraz wykreśleniem przepisów o podwyższonym CIT dla dużych firm, wymagałoby znalezienia innych źródeł pokrycia tych kosztów. Mogłoby to - w ocenie wiceministra - skutkować koniecznością rezygnacji z części ulg, zwolnień od podatków czy podwyższeniem podatków.

Stanowisko rządu

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapytany o stanowisko resortu wobec poprawek zaproponowanych przez senacką komisję wskazał, że MF opowiada się za ustawą w kształcie przedłożonym przez rząd.

- Stanowisko ministerstwa jest takie, jak przedstawiliśmy w projekcie rządowym, więc jest czytelne i jasne, że popieramy ustawę w kształcie, który zaprezentowaliśmy - powiedział Domański podczas wspólnej konferencji z wiceprzewodniczącym wykonawczym ds. dobrobytu i strategii przemysłowej Komisji Europejskiej Stephane'em Sejournem.

Zmiany w podatkach

Uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawiera zmiany dotyczące progów i stawek podatkowych.

Przede wszystkim ustawa podwyższa pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tys. zł. Stawka poniżej tego progu pozostanie na poziomie 12 proc. Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł zostaną objęte stawką 32 proc.

W celu sfinansowania tych propozycji rząd zaproponował m.in. wyższy CIT dla największych przedsiębiorstw.

Poza zmianą w CIT ustawa podnosi stawkę daniny solidarnościowej płaconej przez osoby o najwyższych dochodach, powyżej 1 mln zł. Wzrośnie ona z 4 do 5 proc. podstawy. W 2024 r., jak podało MF, daninę tę płaciło 39 tys. osób.

Zmiany obejmą też zakres stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem zostanie obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
PITPodatekPodatkiPodatek CITSejmSenat
Zobacz także:
Czy 1 listopada będzie ciepło? I czy będzie padać?
1 listopada. Co z dodatkowym dniem wolnym?
Z kraju
grok odyseja-0004
Elon Musk pokazał "Odyseję" stworzoną przez AI. Jest pierwszy odcinek
Tech
emeryt emerytka emerutura senior shutterstock_1341384815
Setki miliardów na emerytury i renty. ZUS pokazał prognozę
Z kraju
Tokio, Japonia
Po cyberatakach wypłacą rekompensaty. "Internet zaczyna się rozpadać"
Tech
samochody droga zachód słońca shutterstock_2705330975
Wydatki na Wszystkich Świętych. Dojazdy wśród największych kosztów
Pieniądze
Odebrała paczkę, została oszukana (zdj. ilustracyjne)
Od przyszłego tygodnia wyższe koszty przesyłek. Wchodzi nowa opłata
Pieniądze
czytnik e-book shutterstock_2597034167
Zmiana zasad w trakcie czytania. Platforma książkowa pod lupą UOKiK
Z kraju
paliwo paliwa stacja benzynowa shutterstock_1191986164
Ceny paliw we wtorek. Nowe stawki
Pieniądze
Koniec mrożenia cen prądu. Jak to wpłynie na rachunki
Niższe rachunki za prąd i ogrzewanie. Na stole nowy projekt
Pieniądze
Krzysztof Gawkowski
Cyberataki mogą sparaliżować usługi. Są nowe zalecenia
Tech
Wyborcy w Avondale Estates w stanie Georgia
Model Anthropic uzyskał dostęp do danych o głosowaniu w USA
Tech
paliwo pole naftowe ropa naftowa shutterstock_2364977019
Rynek liczy na przełom. Ceny ropy mocno w dół
Rynki
Donald Trump
Trump zabrał głos w sprawie Kanady. "Są gotowi dać nam wszystko"
Ze świata
shutterstock_2730774727
Skorzystał ze sztucznej inteligencji. Teraz sprawa trafiła do Sądu Najwyższego
Tech
Amerykańska flota utrzymuje znaczne siły w pobliżu Cieśniny Ormuz
Ruch w cieśninie Ormuz. USA podały nowe dane
Ze świata
Parlament Europejski
Jedna firma na całą Europę. Trwa spór o "EU Inc"
Dla firm
Elon Musk
Musk o ograniczeniach sieci Starlink w Ukrainie: złamali warunki
Ze świata
pap_20260915_0RI
Seria podwyżek na autostradzie A2. Resort chce wypowiedzieć umowę
Pieniądze
chatgpt ai ikona shutterstock_2463942445
OpenAI wraca do szkolenia zaawansowanych modeli. Eksperci ostrzegają
Tech
Do kradzieży doszło w popularnym markecie (zdjęcie ilustracyjne)
Kalendarz niedziel handlowych. W te dni zrobimy zakupy
Pieniądze
Donald Trump na wiecu
"Głęboko kompromitujący" występ szefa Audi u boku Donalda Trumpa
Ze świata
Taszkient jest stolicą Uzbekistanu
Chcą zbudować metropolię od zera. Prezydent podał szczegóły
Ze świata
Awaria prądu na Kubie
Kuba pogrążona w kryzysie. "Nadszedł czas"
Ze świata
shutterstock_2514454195
Fala oszustw na mandaty. "Powinna nam się zapalić czerwona lampka"
Z kraju
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
zegar czas dlonie shutterstock_2525093893
Zmiana czasu na zimowy. To warto wiedzieć
Z kraju
Elon Musk
Sikorski ostro odpowiada Muskowi w sprawie Ukrainy
Ze świata
Prezydent Argentyny Javier Milei
Zwrot w sprawie prezydenta Argentyny. Jest decyzja sądu
Ze świata
Przemysław Czarnek
PiS chce obniżyć koszty ogrzewania. Czarnek zapowiada projekt ustawy
Pieniądze
Pasażerowie w samolocie (zdjęcie ilustracyjne)
Paliwowy szok dla linii lotniczych. Przewoźnicy liczą koszty
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica