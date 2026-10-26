Rewolucja podatkowa. Senat przeciw Sejmowi

Sławomir Dudek o zmianach w podatkach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Poprawki zgłosił senator Kazimierz Kleina (KO), a senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych je poparła. Zakładały one przywrócenie treści ustawy do propozycji rządowej.

Rewolucja podatkowa w Senacie

Sejm w ubiegłym tygodniu wprowadził bowiem do ustawy dwie zmiany. Jedna zakładała coroczną waloryzację progów podatkowych o wskaźnik inflacji. Pierwsza waloryzacja miała odbyć się w 2028 r. Druga poprawka przewidywała rezygnację z podwyżki CIT dla największych firm.

Kleina zaproponował przywrócenie do ustawy planowanej przez rząd podwyżki CIT z 19 do 22 proc. dla największych firm, o przychodach przekraczających 50 mln euro, a także wykreślenie corocznej waloryzacji progów o wskaźnik inflacji.

Koszt waloryzacji

Zdaniem wiceministra finansów Juranda Dropa stały mechanizm waloryzacji skali podatkowej będzie skutkować "stałym corocznym ubytkiem dochodów dla sektora finansów publicznych, którego wielkość jest trudna do oszacowania z odpowiednim wyprzedzeniem".

- Dodatkowy koszt fiskalny tego mechanizmu (...) to około 4,1 miliarda złotych w 2028 roku, 8,9 miliarda złotych w 2009 roku i 13,8 miliarda złotych w 2030 roku. Oczywiście w przyszłości skutek ten by narastał - wskazał Drop.

Jego zdaniem sfinansowanie ubytku dochodów spowodowanego waloryzacją progów oraz wykreśleniem przepisów o podwyższonym CIT dla dużych firm, wymagałoby znalezienia innych źródeł pokrycia tych kosztów. Mogłoby to - w ocenie wiceministra - skutkować koniecznością rezygnacji z części ulg, zwolnień od podatków czy podwyższeniem podatków.

Stanowisko rządu

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapytany o stanowisko resortu wobec poprawek zaproponowanych przez senacką komisję wskazał, że MF opowiada się za ustawą w kształcie przedłożonym przez rząd.

- Stanowisko ministerstwa jest takie, jak przedstawiliśmy w projekcie rządowym, więc jest czytelne i jasne, że popieramy ustawę w kształcie, który zaprezentowaliśmy - powiedział Domański podczas wspólnej konferencji z wiceprzewodniczącym wykonawczym ds. dobrobytu i strategii przemysłowej Komisji Europejskiej Stephane'em Sejournem.

Zmiany w podatkach

Uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawiera zmiany dotyczące progów i stawek podatkowych.

Przede wszystkim ustawa podwyższa pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tys. zł. Stawka poniżej tego progu pozostanie na poziomie 12 proc. Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł zostaną objęte stawką 32 proc.

W celu sfinansowania tych propozycji rząd zaproponował m.in. wyższy CIT dla największych przedsiębiorstw.

Poza zmianą w CIT ustawa podnosi stawkę daniny solidarnościowej płaconej przez osoby o najwyższych dochodach, powyżej 1 mln zł. Wzrośnie ona z 4 do 5 proc. podstawy. W 2024 r., jak podało MF, daninę tę płaciło 39 tys. osób.

Zmiany obejmą też zakres stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem zostanie obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r.