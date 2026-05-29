Z kraju Kolejne umowy z SAFE podpisane. Wojsko otrzyma kluczowy sprzęt Alicja Skiba

Donald Tusk o pierwszych umowach w ramach SAFE

Do końca tego tygodnia rząd ma czas na zawarcie umów w ramach SAFE. Od czwartku strona rządowa zawiera z zakładami zbrojeniowymi kontrakty dla polskiej armii, które będą finansowane z tego programu.

24 transportery Kleszcz i 157 terminali

W piątek w siedzibie Agencji Uzbrojenia (AU) zawarto kolejnych pięć umów, które w imieniu agencji podpisywał zastępca szefa AU płk. Piotr Paluch. Pierwsza z umów w ramach SAFE, zawarta z firmą GISS sp. z o.o., dotyczy dostawy 157 sztuk terminali łączności satelitarnej i opiewa na 2,4 mld zł.

Kolejny kontrakt, który finansowany będzie z unijnych środków, zawarty został z AMZ-KUTNO S.A. na dostawę 24 lekkich opancerzonych transporterów rozpoznawczych Kleszcz - wartość umowy to prawie 600 mln zł. Umowa ramowa na Kleszcze podpisana została w lutym 2024 r. i dotyczyła prawie 300 pojazdów, a w sierpniu tego samego roku podpisano kontrakt na dostarczenie 28 wozów.

Pozostałe trzy z podpisanych w piątek umów nie będą realizowane w ramach SAFE. Dwie zawarte zostały z Jelczem i dotyczą samochodów ciężarowych o średniej i dużej ładowności - łącznie 2 tys. sztuk o wartości 5,5 mld zł. Za to jeszcze w czwartek aneksowano wcześniejsze dwie umowy z Jelczem na dostawę takich pojazdów, by kontrakt ten mógł być refinansowany z unijnych środków.

Ostatnią z umów zawarto w piątek z konsorcjum firm Dobrowolski sp. z o.o., Autobox Innovations sp. z o.o. oraz Top Gun sp. z o.o. Chodzi o dostarczenie polskiej armii 160 zestawów do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu o kryptonimie Traszka. Koszt tej umowy to ok. 900 mln zł.

Podpisanie umów SAFE do soboty

Obecny na uroczystości wiceminister obrony Paweł Bejda zaznaczył, że obecnie Agencja Uzbrojenia "obraca" ponad 500 umowami, w tym ok. 50, które realizowane są w ramach SAFE; łączna wartość tych kontraktów - jak podał wiceszef MON - to 700 mld zł. Podpisanie w piątek również i tych umów, które nie będą finansowane z unijnego programu, są według Bejdy dowodem na to, że AU cały czas działa w normalnym trybie.

W sobotę będą podpisywane kolejne umowy. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie mechanizmu SAFE, umowy zawierane przez jedno państwo muszą zostać podpisane do 30 maja, by mogły zostać objęte finansowaniem z programu – to tzw. zakupy w formule single procurement. Reszta zakupów dokonywanych po tym terminie musi być realizowana w charakterze common procurement, czyli co najmniej przez dwa państwa biorące udział w programie.

Program SAFE

Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. niskooprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska, która jest największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. Środki przysługujące Polsce mają zostać wydane przede wszystkim na szybkie dozbrojenie Wojska Polskiego - zwłaszcza poprzez zakupy sprzętu wojskowego u europejskich producentów.

