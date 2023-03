Od dziś nowy rozkład jazdy pociągów PKP

Jak podało PKP PLK, od 12 marca na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego linia z Radomia zyska bezpośrednie połączenie z linią obwodową. Skrócony ma zostać czas jazdy między Warszawą a Lublinem, na odcinku Otwock-Lublin Główny zakończył się proces certyfikacji dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym, co ma pozwolić na podniesienie prędkości przejazdu pociągów do 160 km na godz. Według PKP PLK pozwoli to skrócić czas przejazdu Lublinem a Warszawą o około 20 minut. W Wielkopolsce od niedzieli pociągi wrócą na zmodernizowaną trasę Drzymałowo–Wolsztyn, gdzie czas przejazdu ma wynosić ok. 25 min. W województwie lubuskim pociągi mają wrócić na linię ze Zbąszynka do Czerwieńska, na której kontynuowane będą roboty wykończeniowe m.in. na mostach i wiaduktach oraz przejazdach kolejowo-drogowych. Po zakończeniu wszystkich robót i uzyskaniu wymaganych pozwoleń, pociągi pojadą 120 km na godz., co skróci czas podróży - podkreśla PKP PLK.