Polski Koncern Naftowy Orlen przejmuje wydawnictwo Polska Press - poinformował Daniel Obajtek, prezes Grupy Orlen. - Przejmujemy 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych - dodał.

Daniel Obajtek przekazał, że Orlen będzie także posiadać ponad 500 witryn online. - Dzięki transakcji zyskamy dostęp do blisko 17,5 miliona użytkowników portali wchodzących w skład Polska Press. Pozwoli nam to skutecznie wspierać sprzedaż i rozbudowywać narzędzia związane z zaawansowanym zarządzaniem danymi. To kluczowe zasoby w kontekście planowanego rozwoju sieci detalicznej - podkreślił prezes Grupy Orlen.

Polska Press jest częścią Verlagsgruppe Passau, niemieckiej grupy medialnej obecnej w Niemczech i Polsce.

Informacje o możliwym przejęciu Polska Press w październiku podał brytyjski tygodnik "The Economist". Wskazano wówczas, że PKN Orlen prowadzi rozmowy z niemieckim wydawnictwem Verlagsgruppe Passau (VGP) na temat zakupu jego polskiego oddziału.

"The Economist" wyjaśniał, że ewentualny zakup tytułów VGP przez PKN Orlen miałby być częścią działań rządu na rzecz dekoncentracji mediów w Polsce.

Kontrowersje

O potencjalną transakcję w połowie października w RMF FM był pytany wicepremier i minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. Jak powiedział, "nie jest to sytuacja normalna, że całość praktycznie prasy lokalnej było w ręku po pierwsze jednej korporacji, po drugie korporacji niemieckiej w Polsce".

- Nie jest to sytuacja zgodna ze standardami europejskimi, bo rynek medialny jest szczególnie wrażliwy, z uwagi na jego wpływ na funkcjonowanie demokracji, dlatego w Polsce musimy tę sytuację zmienić - wskazywał Gliński.

Gliński dopytywany, w jaki sposób ma się zmienić rynek medialny w Polsce i czy PKN Orlen będzie kupował media, odpowiedział: "Tam, gdzie będzie to możliwe, najprawdopodobniej spółki państwowe powinny kupować media, ale nie sądzę, żeby to było z kolei destrukcyjne dla rynku medialnego, że to będzie jakiś monopol drugiej strony. W tej chwili jest olbrzymia przewaga mediów, które nie są w rękach kapitału związanego z polskim rządem".

- Polski rynek medialny powinien zostać przekształcony zgodnie z wartościami europejskimi. W dokumentach europejskich jest zapisane, że rynek medialny musi być spluralizowany, nie powinno być tam koncentracji, a w Polsce jest - mówił Gliński w RMF FM.

Słowa wicepremiera komentowali na konferencji senatorowie Koalicji Obywatelskiej. Przewodnicząca komisji kultury i środków przekazu Barbara Zdrojewska wyraziła głębokie oburzenie tą wypowiedzią.

- To, że tego typu słowa padają ze strony ministra kultury, jest przede wszystkim oburzające, bo minister kultury to jest ten minister, który powinien dbać o różnorodność mediów; o to, żeby media w Polsce były jak najbardziej zdekoncentrowane, różnorodne, reprezentujące różnego rodzaju poglądy - oceniła.

Podkreśliła, że w interesie państwa, społeczeństwa i młodej demokracji jest to, żeby media były jak najbardziej różnorodne. - Tego typu wypowiedzi wysokiego przedstawiciela rządu powodują, że spada nasza wiarygodność w Europie i świecie - powiedziała Barbara Zdrojewska. Dodała, że praktyki, gdzie państwowe spółki wykupują media, pojawiły się jak dotąd na Węgrzech i w Rosji.

O Polska Press

Polska Press to jedna z największych grup medialnych w Polsce. Do Grupy należy 20 dzienników regionalnych, m.in. "Dziennik Bałtycki", "Głos Pomorza", "Polska Times", "Głos Wielkopolski", "Dziennik Zachodni" oraz "Gazeta Krakowska". W portfolio prasowym znajduje się również blisko 150 tygodników lokalnych.

Do Grupy należy także 500 witryn online. Według badania Mediapanel Polska za listopad 2020 roku, serwisy internetowe Polska Press czyta 17,4 miliona użytkowników miesięcznie.

W ubiegłym roku wydawnictwo Polska Press osiągnęło przychody na poziomie ponad 398,4 miliona złotych.

