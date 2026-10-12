Z kraju Partie serów wycofane z obrotu. Spożycie "może prowadzić do choroby" Oprac. Paulina Karpińska |

Ser wycofany z obrotu Źródło wideo: GIS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"W wyniku działań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto obecność Listeria monocytogenes w 5 z 5 próbek wskazanej poniżej partii produktów" - czytamy w komunikacie GIS.

Inspektorat ostrzega, że "spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą".

Szczegóły dotyczące produktów

GIS podał, że następujące partie serów zostały wycofane z obrotu:

Nazwa produktu: Ser regionalny Gałka Naturalna 250 g,

Numer partii: 261.2026/M,

Termin przydatności do spożycia: 18.10.2026.

Nazwa produktu: Ser regionalny Gałka z czosnkiem niedźwiedzim 250 g,

Numer partii: 261.2026/M,

Termin przydatności do spożycia: 18.10.2026.

Nazwa produktu: Ser regionalny Gałka z papryką 250 g,

Numer partii: 261.2026/M,

Termin przydatności do spożycia: 18.10.2026.

Nazwa produktu: Ser regionalny Gałka Wędzona 250 g,

Numer partii: 261.2026/M,

Termin przydatności do spożycia: 07.11.2026.

Nazwa produktu: Ser regionalny "Tabliczka" Wędzona 250 g,

Numer partii: 261.2026/M,

Termin przydatności do spożycia: 07.11.2026.

Nazwa produktu: Ser regionalny "Kukurydza" Wędzona 280 g,

Numer partii: 261.2026/M,

Termin przydatności do spożycia: 07.11.2026.

Nazwa produktu: Ser regionalny "Korbacz" Naturalny 1 kg,

Numer partii: 261.2026/M,

Termin przydatności do spożycia: 18.10.2026.

Nazwa produktu: Ser regionalny "Sietniok" Wędzony 180 g,

Numer partii: 261.2026/M,

Termin przydatności do spożycia: 07.11.2026.

Producent: Mlecz Ser Górskie Sp. z o. o. ul. ks. Juliana Łyska 7A, 34-480 Jabłonka Sprzedaż detaliczna: HALAMA ANETA Firma Handlowo-Usługowa, Beskidzka 84, 43-370 Szczyrk

Sery wycofane ze sprzedaży Źródło zdjęcia: GIS

Sery wycofane ze sprzedaży Źródło zdjęcia: GIS

Zalecenia dla konsumentów

Producent prowadzi obecnie wycofanie produktów z obrotu. "Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej współpracują w tej sprawie z Inspekcją Weterynaryjną oraz monitorują proces wycofywania produktu ze sprzedaży detalicznej" - zapewniono w komunikacie.

GIS apeluje, żeby nie spożywać produktów objętych ostrzeżeniem. "W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem" - zaleca inspektorat.