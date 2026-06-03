Oto majątek premiera. Jest oświadczenie

Donald Tusk o projekcie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który przewiduje zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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Z oświadczenia majątkowego za 2025 rok dowiadujemy się, że Donald Tusk zgromadził oszczędności w walucie polskiej w wysokości 49 568,36 tys. zł (220 tys. w 2024 roku) i 282 642 euro (290 tys. euro w 2024 roku).

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej posiada dwie polisy na życie i dożycie Allianz. Każda o wartości 70 tys. zł.

W oświadczeniu polityk nie zadeklarował posiadania jakichkolwiek nieruchomości. Premier nie posiada też samochodu.

Jako mienie ruchome, o wartości powyżej 10 tys. zł, premier wymienił zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku.

Dochody Donalda Tuska w 2025 roku

Na dochody Donalda Tuska, uzyskane w 2025 roku, składają się:

emerytura z Komisji Europejskiej - 71 282,78 euro

emerytura z ZUS - 144 423,77 zł

emerytura z Belgii - 2504,50 euro

prawa autorskie - 11 625,33 zł

odsetki z oszczędności - 181 euro

dieta parlamentarna - 47 603,76 zł (w tym nieopodatkowane 36 tys. zł)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - 294 977,52 zł

Łączny dochód premiera Donalda Tuska za 2025 rok wyniósł 73 968,28 euro (po przeliczeniu po bieżącym kursie jest to ok. 313 625,50 zł) i 498 630,38 zł. Rok wcześniej, czyli 2024 roku, jego dochód wyniósł 72 237,32 euro (po przeliczeniu po bieżącym kursie jest to 309 175,72 zł) i 468 191, 63 zł.

Zobacz pełne oświadczenie majątkowe Donalda Tuska:

Oświadczenie majątkowe premiera Donalda Tuska za 2025 r.

Oświadczenia majątkowe posłów

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, posłowie i senatorowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie to dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie zawiera na przykład informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub w osobowych spółkach handlowych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, a także o prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w spółkach handlowych.

Dotyczy także dochodów osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł i zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł, w tym zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Oświadczenie o stanie majątkowym - zgodnie z ustawą - składa się Marszałkowi Sejmu albo Marszałkowi Senatu do dnia złożenia ślubowania oraz do 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w terminie miesiąca od dnia zarządzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu.

Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania posła albo senatora oraz o miejscu położenia nieruchomości.

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