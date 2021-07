Restaurator uniknie kary po interwencji rzecznika przedsiębiorców

Dodano, że "Rzecznik MŚP w maju 2021 r. wniósł o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji do czasu ukończenia postępowania odwoławczego oraz o uchylenie zaskarżonych decyzji w całości i umorzenie postępowania".

"Kolejna sprawa zakończona sukcesem"

- Organ nie może powoływać się w swojej decyzji do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w kontrolowanym obiekcie, tym bardziej iż w żaden sposób nie udowodnił, że w dniu prowadzonej kontroli personel obsługujący klientów był nosicielem SARS-COV2, a jest to elementarną przesłanką, by móc w ogóle mówić o tego typu zagrożeniu - powiedział cytowany w komunikacie dr n. pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.