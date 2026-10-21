Z kraju Obiecywali szybkie zarobki i luksusowe życie. "To zwykła iluzja" Oprac. Paulina Karpińska |

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny o karach dla czterech banków w Polsce Źródło wideo: UOKiK Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Szybkie zarobki, finansowa niezależność i atrakcyjny styl życia - taką wizją kusili propagatorzy programu iGenius - podał w środę w komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wyjaśnił, że "w rzeczywistości chodziło o wprowadzenie jak największej liczby osób do systemu promocyjnego typu piramida".

- Wolność finansowa bez pracy i kwalifikacji promowana przez liderów GameChangers Polska to zwykła iluzja. Zdjęcia z luksusowych podróży czy relacje z eventów w mediach społecznościowych miały tylko uśpić czujność konsumentów - skomentował prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny.

💸 Szybkie zarobki, finansowa niezależność i atrakcyjny styl życia – taką wizją kusili propagatorzy programu iGenius. 🏝️



W rzeczywistości chodziło o wprowadzenie jak największej liczby osób do systemu promocyjnego typu piramida.



❗Prezes UOKiK nałożył na sześciu naganiaczy… pic.twitter.com/zdDSNmBxFk — UOKiK (@UOKiKgovPL) October 21, 2026 Rozwiń

UOKiK: tak napędzano system iGenius

Jak wyjaśnił Chróstny, "w rzeczywistości pod płaszczykiem szkoleń platformy iGenius krył się nielegalny system promocyjny typu piramida. Faktycznym źródłem zysków w tym projekcie było pobieranie wpłat od kolejnych osób, które udało się do niego wciągnąć".

- Ludzie, którzy świadomie napędzają taką machinę i stają się jej twarzą dla własnych korzyści, muszą liczyć się z konsekwencjami - zaznaczył.

"W Polsce działania związane z propagowaniem iGenius od 2021 r. prowadziła nieformalna grupa o nazwie GameChangers Polska. Członkowie GameChangers Polska prowadzili działania marketingowe za pośrednictwem mediów społecznościowych i swoich stron internetowych" - podał UOKiK.

Organizowali także wydarzenia promujące program partnerski iGenius, nagradzając awanse i zdobywanie kolejnych "rang". Zachęcali też do rejestracji przez linki referencyjne i pozyskiwania kolejnych użytkowników.

Wysokie kary dla naganiaczy

Urząd podał, że nałożył na sześciu naganiaczy łącznie 413 tys. zł kar. Wysokość poszczególnych kar:

Wioletta Białek - 84 tys. zł,

Adam Biernat - 56 tys. zł,

Filip Gaworski - 60 tys. zł,

Dominika Janocha - 72 tys. zł,

Cezary Lewicki - 99 tys. zł,

Adrianna Rudnicka - 42 tys. zł.

Dodatkowo UOKiK nakazał Adamowi Biernatowi zaniechanie kwestionowanej praktyki.

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UOKiK przygląda się kolejnym projektom promowanym przez ukaranych

Urząd przypomniał, że pod koniec 2025 r. nałożył na iGenius ponad 14,6 mln zł kary. Spółka odwołała się od tej decyzji, a sprawa jest w toku przed sądem.

Według ustaleń UOKiK część ukaranych osób po zakończeniu współpracy z iGenius zaangażowała się w promocję projektu BE (Better Experience), wobec którego prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Z kolei Adam Biernat promuje platformę UNIQ, która również jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego.

Wydane decyzje nie są prawomocne.