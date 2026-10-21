Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Obiecywali szybkie zarobki i luksusowe życie. "To zwykła iluzja"

|
Polaków czekają drogie wakacje
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny o karach dla czterech banków w Polsce
Źródło wideo: UOKiK
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał osoby promujące program iGenius, który pod pozorem szkoleń miał działać jak system promocyjny typu piramida. Jak wskazuje urząd, wizja szybkich zarobków i finansowej niezależności miała służyć przyciąganiu kolejnych uczestników.

Szybkie zarobki, finansowa niezależność i atrakcyjny styl życia - taką wizją kusili propagatorzy programu iGenius - podał w środę w komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wyjaśnił, że "w rzeczywistości chodziło o wprowadzenie jak największej liczby osób do systemu promocyjnego typu piramida".

- Wolność finansowa bez pracy i kwalifikacji promowana przez liderów GameChangers Polska to zwykła iluzja. Zdjęcia z luksusowych podróży czy relacje z eventów w mediach społecznościowych miały tylko uśpić czujność konsumentów - skomentował prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny.

UOKiK: tak napędzano system iGenius

Jak wyjaśnił Chróstny, "w rzeczywistości pod płaszczykiem szkoleń platformy iGenius krył się nielegalny system promocyjny typu piramida. Faktycznym źródłem zysków w tym projekcie było pobieranie wpłat od kolejnych osób, które udało się do niego wciągnąć".

- Ludzie, którzy świadomie napędzają taką machinę i stają się jej twarzą dla własnych korzyści, muszą liczyć się z konsekwencjami - zaznaczył.

"W Polsce działania związane z propagowaniem iGenius od 2021 r. prowadziła nieformalna grupa o nazwie GameChangers Polska. Członkowie GameChangers Polska prowadzili działania marketingowe za pośrednictwem mediów społecznościowych i swoich stron internetowych" - podał UOKiK.  

Organizowali także wydarzenia promujące program partnerski iGenius, nagradzając awanse i zdobywanie kolejnych "rang". Zachęcali też do rejestracji przez linki referencyjne i pozyskiwania kolejnych użytkowników.

Firma pożyczkowa pod lupą UOKiK-u. "Musieli jednocześnie zakupić drogie usługi"
Dowiedz się więcej:

Firma pożyczkowa pod lupą UOKiK-u. "Musieli jednocześnie zakupić drogie usługi"

Pieniądze

Wysokie kary dla naganiaczy

Urząd podał, że nałożył na sześciu naganiaczy łącznie 413 tys. zł kar. Wysokość poszczególnych kar:

  • Wioletta Białek - 84 tys. zł,
  • Adam Biernat - 56 tys. zł,
  • Filip Gaworski - 60 tys. zł,
  • Dominika Janocha - 72 tys. zł,
  • Cezary Lewicki - 99 tys. zł,
  • Adrianna Rudnicka - 42 tys. zł.

Dodatkowo UOKiK nakazał Adamowi Biernatowi zaniechanie kwestionowanej praktyki.

Apple musi zmienić praktyki w Polsce. Jest decyzja UOKiK
Dowiedz się więcej:

Apple musi zmienić praktyki w Polsce. Jest decyzja UOKiK

UOKiK przygląda się kolejnym projektom promowanym przez ukaranych

Urząd przypomniał, że pod koniec 2025 r. nałożył na iGenius ponad 14,6 mln zł kary. Spółka odwołała się od tej decyzji, a sprawa jest w toku przed sądem.

Według ustaleń UOKiK część ukaranych osób po zakończeniu współpracy z iGenius zaangażowała się w promocję projektu BE (Better Experience), wobec którego prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Z kolei Adam Biernat promuje platformę UNIQ, która również jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego.

Wydane decyzje nie są prawomocne. 

Źródło: tvn24.pl, PAP
Udostępnij:
Tagi:
UOKiK
Zobacz także:
Donald Trump, Larry Ellison, Masayoshi Son i Sam Altman
Trump chce, by firmy płaciły "dywidendę" za centra danych
Tech
shutterstock_2165259211 Warszawa, Polska, 5 czerwca 2022 r. - Nowoczesny budynek mieszkalny z balkonami. Koncepcja rynku nieruchomości i problemów mieszkaniowych.
Więcej mieszkań na wynajem, ceny w dół
Nieruchomości
Elon Musk
Musk rozważa fuzję swoich firm. "Połączenie ma wiele zalet"
Tech
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Iran grozi kolejnymi atakami. Rynek reaguje błyskawicznie
Rynki
protesty
Napięcie w Portugalii. Protestują przeciw cenom najmu
Ze świata
Benjamin Netanjahu
Politycy sięgają po AI tuż przed wyborami
Ze świata
Donald Trump
Trump ogłasza wsparcie dla republikanów. "To dla mnie wielki zaszczyt"
Ze świata
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła szóstka w Lotto Plus. Główna kumulacja nadal czeka
Pieniądze
Złotówki Pieniądze PLN
Zadłużenie Skarbu Państwa rośnie. Nowe dane
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk: złożę wniosek o mianowanie ministra Domańskiego na wicepremiera
Z kraju
iran shutterstock_2825142585
Presja ekonomiczna na Iran. "Zaczyna się panika"
Ze świata
shutterstock_1350977285
Padła główna wygrana w Eurojackpot
Pieniądze
Revolut
Awaria Revoluta usunięta. Aplikacja i płatności zostały przywrócone
Pieniądze
Microsoft logo budynek
Microsoft zapowiada nadzór nad agentami AI. "Nie można ufać"
Tech
walizka podróż lotnisko bagaż
Reforma praw pasażerów. Jest zielone światło Brukseli
Turystyka
Andrzej Domański
Sejm zdecydował w sprawie odwołania ministra finansów
Z kraju
pap_20260205_1CT (1)
Nowe zasady w spółkach Skarbu Państwa. Zaostrzenie wymogów
Z kraju
tankowiec LNG shutterstock_2291056301
Ceny gazu najwyższe od końca 2022 roku
Rynki
Zamieszki w Paryżu
Protesty uderzają w turystów. MSZ wydało ostrzeżenie
Turystyka
Pociągi stoją godzinę na stacjach z powodu zmiany czasu. Wyjaśniamy dlaczego
Zmiana czasu na zimowy. Pociągi staną na godzinę
Turystyka
Serhij K.
Zasalutował, potem zamilkł. "Największy akt sabotażu w najnowszej historii"
Maja Piotrowska
komputer cyberatak
Popularna ulga zostanie zlikwidowana. Komisja zdecydowała
Pieniądze
Krajewska
DeepSeek zakazany w amerykańskich agencjach federalnych
Tech
wypalenie zawodowe
Problemy z Google Cloud. Firma wskazuje na problemy z zasilaniem
Tech
Donald Tusk
Rząd przyjął zmiany w 800 plus
Z kraju
apple logo budynek shutterstock_2728131943
Apple musi zmienić praktyki w Polsce. Jest decyzja UOKiK
Z kraju
Adam Szłapka
"Przedsiębiorcy zyskają dodatkowy czas". Rząd zadecydował
Dla firm
Prezydent Francji Emmanuel Macron i król Bahrajnu Hamad bin Isa Al Khalifa
Setki tysięcy ton diesla popłyną do Francji. Pałac ogłosił umowę
Ze świata
Warszawa ludzie metro
Nowy fundusz ma wspierać młodych. "Polska jest fenomenem gospodarczym"
Pieniądze
shutterstock_2684802017
Polacy "chcą znikać z sieci". Raptowny wzrost wniosków
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica