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Z kraju

Glapiński przed Trybunał Stanu? Jest decyzja komisji

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Glapiński
Konwiński o wniosku o postawienie Glapińskiego przed Trybunałem Stanu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
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Komisja wnosi o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu - poinformowali w Sejmie przedstawiciele Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.

- Komisja przegłosowała wniosek [sprawozdanie komisji w sprawie wniosku - red.] o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego. (...) Wszystkie osiem zarzutów zostało przez Komisję podtrzymane - powiedział przewodniczący klubu KO w Sejmie Zbigniew Konwiński, który był przedstawicielem wnioskodawców.

Dodał, że wśród zarzutów podtrzymano "pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe, działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej, utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej i zarządu Narodowego Banku Polskiego, wprowadzanie ministra finansów w błąd, akceptowanie mechanizmu automatycznych nagród kwartalnych, naruszenie zasady apolityczności".

Wniosek mniejszości

Z kolei zastępczyni szefa komisji Iwona Arent (PiS) po zakończeniu posiedzenia komisji przekazała, że "Koalicja Obywatelska z niektórymi swoimi współkoalicjantami przegłosowała sprawozdanie komisji". 

Jej zdaniem "jest to doprowadzanie Narodowego Banku Polskiego do paraliżu". - Komisja doprowadziła do tego, żeby postawić prezesa (NBP) przed Trybunałem Stanu właśnie po to, żeby zdestabilizować sytuację finansową w naszym kraju, żeby okraść Polaków - stwierdziła przedstawicielka PiS.

Poinformowała, że złożono wniosek mniejszości w przeciwnym brzmieniu.

Co dalej?

Nad sprawozdaniem komisji głosować będzie teraz Sejm. Może to zrobić najwcześniej po 21 dniach od zapoznania się ze sprawozdaniem przez wszystkich posłów. Zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu, sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej po przeprowadzeniu postępowania przedstawia Sejmowi sprawozdanie z prac wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu lub o umorzenie postępowania.

Przewodniczący komisji Zdzisław Gawlik poinformował, że jeszcze w piątek sprawozdanie komisji wpłynie do marszałka Sejmu. Dodał, że nie wie, kiedy wnioskiem może zająć się Sejm.

Konwiński wyraził nadzieję, że marszałek Sejmu umieści rozpatrywanie wniosku na agendzie Sejmu "w pierwszym możliwym terminie", czyli w listopadzie. - Myślę, że w tym roku będziemy głosować w sali plenarnej - dodał.

Wniosek o Trybunał Stanu

Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed TS prezesa NBP Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy (230) ustawowej liczby posłów. Uchwała taka powoduje zawieszenie w czynnościach osoby, której dotyczy. W 2024 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował jednak przepisy ustawy o TS dotyczące zawieszenia prezesa NBP.

Wnioskodawcy zarzucali we wstępnym wniosku prezesowi NBP naruszenie konstytucji i ustaw, m.in. poprzez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021, prowadzenie tego skupu bez "należytego upoważnienia" od Rady Polityki Pieniężnej, dokonywanie interwencji walutowych bez podobnego upoważnienia zarządu NBP, czy poprzez uchybienie nakazowi apolityczności prezesa NBP.

Glapiński o wniosku

Prezes NBP ocenił na ostatniej konferencji prasowej, że to postępowanie komisji nie ma żadnych podstaw, jest szkodliwe z punktu widzenia interesów wewnętrznych Polski i może mieć istotny negatywny wpływ w relacjach z zagranicą. Już wcześniej NBP uznawał zarzuty dla Glapińskiego za całkowicie bezpodstawne.

Glapiński informował w 2024 r. że NBP nie będzie brał udziału w procedurze, a jakiekolwiek decyzje komisji nie są dla banku istotne, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2024 r. w tej sprawie.

Prezes NBP jest powoływany i odwoływany przez Sejm na wniosek prezydenta RP. Druga i ostatnia kadencja Glapińskiego w roli prezesa NBP upływa w czerwcu 2028 r.

Źródło: PAP
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Tagi:
Prezes NBP Adam GlapińskiNBPTrybunał StanuSejm
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